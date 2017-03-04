Парламент Португалии признал голодомор геноцидом украинского народа
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Португальский парламент признал голод на территории УССР 1932–1933 годов геноцидом украинского народа. Об этом на своей странице в "Фейбсуке" заявил глава Союза украинцев Португалии Павел Садоха.
По данным NoticiasAoMinuto, в соответствии с принятым документом парламент признаёт происходившее геноцидом со стороны "тоталитарного коммунистического режима Сталина, который привёл к гибели около семи миллионов украинских граждан".
В 1932–1933 годах на территориях УССР, БССР, Поволжья, Северного Кавказа, Южного Урала, Западной Сибири и Северного Казахстана был зафиксирован массовый голод, вызванный неурожаями. По разным оценкам, в результате погибло от двух до восьми миллионов человек.