Переговоры в Абу-Даби
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 марта 2017, 02:49

Парламент Португалии признал голодомор геноцидом украинского народа

Фото: flickr.com/skhakirov

Фото: flickr.com/skhakirov

Португальский парламент признал голод на территории УССР 1932–1933 годов геноцидом украинского народа. Об этом на своей странице в "Фейбсуке" заявил глава Союза украинцев Португалии Павел Садоха.

По данным NoticiasAoMinuto, в соответствии с принятым документом парламент признаёт происходившее геноцидом со стороны "тоталитарного коммунистического режима Сталина, который привёл к гибели около семи миллионов украинских граждан".

В 1932–1933 годах на территориях УССР, БССР, Поволжья, Северного Кавказа, Южного Урала, Западной Сибири и Северного Казахстана был зафиксирован массовый голод, вызванный неурожаями. По разным оценкам, в результате погибло от двух до восьми миллионов человек.

BannerImage
Алексей Берковиц
  • Новости
  • Украина
  • Португалия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar