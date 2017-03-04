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Опубликовано 4 марта 2017, 05:25

Порошенко поблагодарил Португалию, признавшую голодомор геноцидом украинцев

Фото: &copy; REUTERS/Fabrizio Bensch

Фото: © REUTERS/Fabrizio Bensch

Президент Украины Пётр Порошенко поблагодарил парламент Португалии, признавший голод в УССР в 1932—1933 годах геноцидом украинского народа.

— Выражаю благодарность парламенту Португалии за признание голодомора геноцидом против народа Украины, — говорится в заявлении президента страны в "твиттере".

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Елена Ситник
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