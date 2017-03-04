Порошенко поблагодарил Португалию, признавшую голодомор геноцидом украинцев

Президент Украины Пётр Порошенко поблагодарил парламент Португалии, признавший голод в УССР в 1932—1933 годах геноцидом украинского народа.

— Выражаю благодарность парламенту Португалии за признание голодомора геноцидом против народа Украины, — говорится в заявлении президента страны в "твиттере".