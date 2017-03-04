Порошенко поблагодарил Португалию, признавшую голодомор геноцидом украинцев
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Президент Украины Пётр Порошенко поблагодарил парламент Португалии, признавший голод в УССР в 1932—1933 годах геноцидом украинского народа.
Grateful to Portugal's Parliament for recognition of Holodomor as genocide against the people of Ukraine.— Петро Порошенко (@poroshenko) 3 марта 2017 г.
— Выражаю благодарность парламенту Португалии за признание голодомора геноцидом против народа Украины, — говорится в заявлении президента страны в "твиттере".