В Кении мужчина изнасиловал курицу, потому что не смог найти женщину

В Кении 18-летнего Кевина Сэмию застукали во время полового акта с курицей. Птица не вынесла происходящего и скончалась от изнемождения, передаёт Daily Mail.

Молодого человека задержали, и он предстал перед судом. На заседании Кевин объяснил, что совершил это из-за нехватки женского внимания. По словам юноши, девушки избегают его, потому что он беден.