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Регион
Опубликовано 4 марта 2017, 12:04

В Кении мужчина изнасиловал курицу, потому что не смог найти женщину

Фото: &copy; РИА Новости

Фото: © РИА Новости

В Кении 18-летнего Кевина Сэмию застукали во время полового акта с курицей. Птица не вынесла происходящего и скончалась от изнемождения, передаёт Daily Mail.

Молодого человека задержали, и он предстал перед судом. На заседании Кевин объяснил, что совершил это из-за нехватки женского внимания. По словам юноши, девушки избегают его, потому что он беден.

Суд признал Кевина Сэмию виновным и приговорил к 15 месяцам заключения.

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Евгений Грин
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