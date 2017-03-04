Кокорин был бы лишним. Как "Зенит" победил ЦСКА после снятия блокады
В преддверии центрального матча 18-го тура РФПЛ ЦСКА — "Зенит" Лайф вспомнил один из самых легендарных эпизодов в этом футбольном противостоянии — финал Кубка СССР 1944 года.
Фото: YouTube/Стас Трушников
1930–1950-е годы — время безраздельного доминирования московских клубов в советском футболе. За это время они выиграли все чемпионаты СССР и отдали лишь два Кубка.
Один в 1954 году — динамовцам Киева, другой — десятью годами раньше, во время Великой Отечественной войны, клубу из города, который только что пережил 872-дневную блокаду, ленинградскому "Зениту".
Та победа поистине легендарна. Достаточно посмотреть на другие результаты матчей между теми же командами в последующие годы — 8:1, 7:0, 4:0... ЦДКА с капитаном Григорием Федотовым — главная команда страны, в 1945–1948 годах он взял три золота первенства СССР и одно серебро.
Тем ценнее победа ленинградцев 44-го, волевая (армейцы вели до 57-й минуты 1:0), ставшая первой в истории противостояния, да ещё и добытая в Москве!
За победу зенитовцы тогда получили медали "За оборону Ленинграда".
Лайф предлагает посмотреть хронику того уникального матча.
Всего ЦСКА и "Зенит" в официальных турнирах встречались 148 раз, 67 побед на счету красно-синих, 37 — у ленинградцев/петербуржцев.
В первом круге чемпионата 2006/07 соперники разошлись миром — 1:1, а в общей сложности сине-бело-голубые не проигрывают армейцам уже 7 матчей подряд.
В прошлом году "Зенит" завоевал в дуэлях с командой Леонида Слуцкого Суперкубок и Кубок России. Однако теперь на пост главного тренера ЦСКА заступает Виктор Гончаренко, который вместе с "Уфой" в нынешнем сезоне встречался с Мирчей Луческу уже дважды. И выглядел вполне достойно: 0:0 дома и 0:2 в гостях (победный мяч питерцы забили на 84-й минуте).