Кокорин был бы лишним. Как "Зенит" победил ЦСКА после снятия блокады

1930–1950-е годы — время безраздельного доминирования московских клубов в советском футболе. За это время они выиграли все чемпионаты СССР и отдали лишь два Кубка.

Один в 1954 году — динамовцам Киева, другой — десятью годами раньше, во время Великой Отечественной войны, клубу из города, который только что пережил 872-дневную блокаду, ленинградскому "Зениту".

Та победа поистине легендарна. Достаточно посмотреть на другие результаты матчей между теми же командами в последующие годы — 8:1, 7:0, 4:0... ЦДКА с капитаном Григорием Федотовым — главная команда страны, в 1945–1948 годах он взял три золота первенства СССР и одно серебро.

Тем ценнее победа ленинградцев 44-го, волевая (армейцы вели до 57-й минуты 1:0), ставшая первой в истории противостояния, да ещё и добытая в Москве!

За победу зенитовцы тогда получили медали "За оборону Ленинграда".

Лайф предлагает посмотреть хронику того уникального матча.