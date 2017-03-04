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Регион
Опубликовано 4 марта 2017, 13:43

В Иордании казнили 10 террористов

Фото &copy; ASSOCIATED PRESS/FOTOLINK

Фото © ASSOCIATED PRESS/FOTOLINK

В Иордании были казнены десять человек, осуждённые за терроризм. Об этом сообщил министр информации страны, представляющий правительство королевства Мохаммед аль-Момани.

Террористы были осуждены за преступления, совершённые в королевстве в прошлом году. Среди них: террористическая атака на офис спецслужб в лагере беженцев аль-Бакаа и убийство христианского писателя Нахида Хатара.

Как передаёт аль-Момани агентству Petra, ещё пять человек осуждены за сексуальное насилие и инцест. Казнь провели в тюрьме, расположенной к югу от столицы Иордана — Аммана.

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Евгений Грин
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