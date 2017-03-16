Схватка двух ёкодзун. Космические госкорпорации не дают России полететь на Луну

Помните, как в детстве было просто? "Если очень захотеть, можно в космос полететь". А чем старше становишься и больше узнаёшь о внутренней кухне российской космонавтики, тем меньше веришь в это желание. То есть оно декларируется, однако почему-то плодов его не видать.

Стратегия выживания

Вообще, в ближайшие годы ждать от российского космоса прорывов глупо. Российский космос развивается по Федеральной космической программе, принятой в прошлом году на ближайшие десять лет. Основная её цель — это поддержание существующих технологий и статус-кво в космонавтике. Нет, не добиться чего-то нового (упаси боже!), а хотя бы просто удержать количество космических аппаратов на "минимально необходимом" уровне.

Эта программа не содержит громких целей и заявлений. Если переводить её на близкий каждому уровень, то это список необходимых для выживания вещей и выделение денег на них. Проездной — две тысячи рублей в месяц, картошка и "доширак" — три тысячи. Сложно ждать от такого документа-выживальщика прорывов. Однако раз за разом наши космические чиновники умудряются удивить всех.

За последние годы не один раз заявлялось о полёте на Луну. Даже за прошедший год эта тема поднималась в новостях больше десяти раз. То Россия собирается строить лунную базу, то хранить на нашем единственном спутнике библиотеку Ивана Грозного. Понятно, что каждый функционер хочет своих пятнадцати минут славы и инфоповода для них. Однако и наиболее значимые персоны российской космонавтики говорят о том, что сразу после окончания действия Федеральной космической программы, буквально на следующий день, рванём к Селене.

После 2025 года намечается начало полётов к Луне, начало привыкания к этому искусственному спутнику. 2026 год — беспилотный облёт Луны, в 2027 году мы запускаем взлётно-посадочный модуль на орбиту Луны. В 2029 году — беспилотный полёт нового корабля на орбиту Луны. В 2030-х годах мы ставим себе задачу пилотируемого полёта на Луну, в 2031 году — высадки на Луну Владимир Солнцев, генеральный директор РКК "Энергия" (цитата приведена дословно)

Желание есть, а значит, дело за малым — нам нужна ракета и космический корабль.

Имею скафандр — готов путешествовать

Начнём сначала: первые полёты вокруг Луны будут беспилотными. Скорее всего, в них не будет участвовать даже робот Фёдор, специально сконструированный для этого. Он останется на Земле и будет лить слёзы и пить горькое машинное масло, провожая глазами-камерами ракету к Луне. Осуществление таких полётов в разы проще, чем пилотируемых.

Во-первых, часть из них не надо возвращать обратно на Землю, как Фёдора и космонавтов. Во-вторых, полёты не ограничены по времени, не нужно использовать самый короткий маршрут, сжигая топливо, не надо высчитывать перегрузки, техника стерпит гораздо больше. Наконец, самое важное, большинство космических аппаратов, включая спускаемые, имеют меньший вес, чем космический корабль с людьми и провизией на время пути.

К примеру, "Луноход-1" весил 750 килограммов, а космический аппарат "Союз-МС" — более семи тонн, не считая груза, который мы собираемся положить в него. Готовящаяся на смену "Союзу" "Федерация" весит ещё больше, по предварительным данным, от 12 тонн. Полный вес лунной миссии с топливом и всем необходимым — около 100 тонн, к примеру, использовавшаяся американцами сверхтяжёлая ракета Saturn V могла вывести на низкую околоземную орбиту около 140 тонн, а до Луны — более 65 тонн полезного груза.

Поэтому первая часть плана российских лунных путешествий выглядит вполне вменяемой — достаточно уже существующих ракет и разгонного блока, чтобы воспарить к Луне с билетом в один конец. Правда, и новизны в этом мероприятии не будет. Китай в последние годы посылает космические аппараты к Луне с лёгкостью. Они уже прошли этапы орбитальных аппаратов, мягкой посадки лунохода и теперь нацелены на забор грунта и возвращение миссии.

Предполагается, что запуск такого аппарата будет осуществлён уже в этом году. В схеме Солнцева это примерно 2027 год, то есть в идеальном случае у нас будет уже десять лет отставания. Увы... Придётся привыкать.

Два способа полёта на Луну

Итак, у нас небольшая проблема. Желание запускать космонавтов на Луну есть, космонавты готовы, и даже, скорее всего, к этому времени может быть доделан космический корабль "Федерация". Вообще он создаётся с 2009 года, и на данный момент успехи неоспоримы. В мае 2015 года РКК "Энергия" завершила разработку эскизного и технического проектов первого этапа и перешла к разработке рабочей документации по созданию корабля первого этапа.

Ну, то есть осталось немного, как раз до 2029 года должны справиться. И Фёдор дождётся, он же железный, вот пусть сидит, ждёт и учится чему полезному, чтобы время зря не пропадало. А мы пока рассмотрим, какие же есть способы доставки космонавтов на Луну и обратно.

Сверхтяжёлая ракета — это классика. Именно так до Луны добирались все американские миссии. Это ракета, способная доставить на орбиту более 100 тонн полезного груза за один подъём. Она (по крайней мере, в американском варианте) очень дорогая и сложная. Более того, сейчас в мире нет ни одной сверхтяжёлой ракеты. Ближайшая из разработок — американская SLS. Она разрабатывается последние шесть лет, и стоимость её создания — более 35 миллиардов долларов. Деньги для российского космоса в настоящее время просто неподъёмные.

Следующий вариант — многопусковая схема. Этот способ пришёл к нам из фантастики и фильмов о будущем. Альтернатива проста: вместо одной огромной ракеты грузоподъёмностью более 100 тонн предполагается запускать в космос четыре ракеты меньшей грузоподъёмности. После чего производится сборка прямо на орбите, и космический корабль с разгонным блоком стартует оттуда, не отвлекаясь на земное притяжение.

Выглядит схема так: сначала ракета "Ангара-А5В" стартует с лунным посадочным модулем и его межорбитальным буксиром (его задача — выдать импульсы, позволяющие модулю сойти с орбиты Земли и направиться на орбиту Луны). Вторым запуском на орбиту выводится ещё один межорбитальный буксир, он стыкуется с посадочным лунным модулем, и эта связка направляется на лунную орбиту. Третьим пуском на околоземную орбиту выводится основной космический корабль с экипажем, и последним, четвёртым, — ещё один межорбитальный буксир для стыковки с пилотируемым транспортным кораблём (ПТК). Состыковавшись с буксиром, ПТК направляется на орбиту Луны, где произведёт стыковку с посадочным модулем.

Проблема в том, что данный способ содержит просто огромное количество сложностей. Самое главное — это сроки сборки корабля на орбите. Они технически не могут превышать две недели, а вообще должны укладываться в 7–8 дней. Для этого пуски должны производиться раз в два-три дня, невзирая на дожди, бураны, погоду и недостаток средств. Изначально для этого предполагалось создание двух пусковых столов на космодроме Восточный, однако от этого решили отказаться (денег, как мы знаем, нет). Как предполагается теперь запускать ракеты с минимальным разрывом — непонятно, что практически сразу ставит крест на этой затее.

Вообще в истории советской космонавтики запуски с минимальным окном уже проводились. В 1988 году, одном из самых удачных в истории космонавтики, СССР совершила 94 запуска за год. Для сравнения, в 2016 году их было совершено 17. В том числе было произведено два запуска ракет-носителей "Союз" с разницей всего в одни сутки. Оба запуска были проведены с космодрома Байконур (правда, с разных столов). В настоящее время это выглядит скорее сказкой, но не реальностью.

"Игра престолов"

Понятно, что главная проблема планирующейся лунной миссии — это средство доставки. Новейшая российская ракета "Ангара", даже в своём самом тяжёлом варианте "Ангара-А5В", обеспечить пилотируемую лунную миссию не способна, а значит, нужна сверхтяжёлая ракета. Разрабатывать сверхтяжёлую ракету на свои деньги, выкраивать из бюджета, не будучи уверенным, что государство за это заплатит, не хочет никто. Переходим к плану Б — полёт по многопусковой схеме. Но для этого нужны два стола как минимум, а пока даже непонятно, когда будет полностью готов первый стол для "Ангары" на космодроме Восточный.

Согласно Федеральной космической программе, государство готово платить только за жизненно необходимые и требующие сиюминутного решения проекты. То есть оно, конечно, не против запустить ракету к Луне, но если возможно, то бесплатно или совсем дёшево. В этот момент вместо того, чтобы объединиться, прийти к какому-то одному решению и всеми силами его продвигать, "Роскосмос" и "Энергия" устроили бокс по переписке. Российская космонавтика вполне живо показала, что она способна на "игру престолов", и активно втянулась в мощнейшую полемику и обмен мнениями.

Сейчас уже сложно определить, с курицы или яйца начался этот спор, что же всё-таки проще —менять корабль или ракету. Проще рассказать об основных участниках лунного спора. С одной стороны генеральный конструктор космических ракетных комплексов госкорпорации "Роскосмос" Александр Медведев. Если будет решено создавать сверхтяжёлую ракету, это придётся делать его структурам. Создание сверхтяжёлой ракеты — чрезвычайно сложное технически мероприятие, таящее в себе тысячи подводных камней и рисков.

Если бы существовал учебник по созданию сверхтяжёлых ракет, то на первой же странице самым крупным шрифтом было бы написано золотое правило: "Если можете не создавать сверхтяжёлую ракету — не создавайте". Вот и Александр Медведев начал с того, что можно не создавать сверхтяж, а доделать пилотируемый транспортный корабль (ПТК) нового поколения. Поменять у него разгонный блок, уменьшить массу, тут подрезать, там подделать, и готово.

С этим категорически не согласен Владимир Солнцев, генеральный директор РКК "Энергия". Его тоже можно понять. Космический аппарат ПТК, созданный по программе "Федерация", в производстве уже восемь лет. Начинать его переделку — значит сильно отодвинуть сроки сдачи, и не факт, что это получится. Можно понять и эту сторону.

Чтобы не заниматься конструктивными изменениями в ПТК, Владимир Солнцев предложил построить новую сверхтяжёлую ракету для обеспечения отправки экспедиции на Луну, что, по его словам, "позволит к рубежу 2025 года подойти с носителем, который позволит реализовать все наши амбиции по лунной программе".

То есть буквально вернул проблему "Роскосмосу", предложив начать создание сверхтяжёлой ракеты. Шило-мочало начинай сначала.

Конца не видно

Продолжаться такое может долго. Тут нужно понимать специфику таких организаций, как "Роскосмос" и "Энергия". У них нет задачи захватить весь мир и коньки в придачу, заработать максимум денег, стать лидерами рынка. Их основная задача — чётко и подробно выполнять указы, поступающие сверху. Излишняя инициатива в данном случае наказуема. Один директор "Энергии", как мы знаем, уже был уволен за слишком острое желание лететь на Луну.

А сверху у нас есть только Федеральная космическая программа, в которой и цели-то нет — один "доширак" с картошкой. Ни полёт на Луну, ни путешествие к Марсу, ни попытка вернуть себе лидерство в космической гонке там не прописаны. Вместо этого — удержание количества космических аппаратов на "минимально необходимом" уровне. Передать потомкам знания, сохранить их для будущего. А на что-то большее нет ни сил, ни средств, ни желания.

Так, скорее всего, и будут ждать голоса свыше наши главные космические чиновники. Вместе с ними будут ждать и все те, кто мог бы спланировать и реализовать пилотируемый лунный полёт. Будет ждать робот Фёдор, которого обещали прокатить в "Федерации". Будем ждать и мы с вами. Главное, не стоит ждать прорывов и открытий космического масштаба — это в текущей ситуации нереально.