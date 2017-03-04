Дмитрий Медведев поздравил народного артиста Георгия Штиля с 85-летием

Премьер-министр отметил мастерство импровизации, ироничность и обаятельность образов, которые создаёт актёр Большого драматического театра им. Товстоногова Георгий Штиль.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев направил поздравительную телеграмму народному артисту Георгию Штилю. 4 марта ему исполнилось 85 лет. Об этом сообщает сайт правительства.

— Замечательный актёр, мастер импровизации, Вы обладаете редким талантом, умеете даже эпизодическую роль сделать главной. Многие годы Вы восхищаете публику своими работами в театре и кино. На сцене БДТ Вы создали яркие, запоминающиеся образы в знаменитых постановках Георгия Товстоногова, — говорится, среди прочего, в телеграмме Дмитрия Медведева.

Кроме того, своё поздравление в адрес Георгия Штиля направил министр культуры Владимир Мединский. Он также отметил особенный талант актёра воплощения любого, даже самого незначительного образа.

— За долгие годы служения театральному и кинематографическому искусству Вы снискали славу "короля эпизода", обладающего уникальным навыком создавать шедевры актёрской игры из каждого образа, — отметил Владимир Мединский.