Авторы Destiny заставят заново прокачивать персонажей во второй части

Перенести своих героев в сиквел будет можно, однако их уровень и все достижения будут аннулированы.

Студия Bungie впервые официально прокомментировала сиквел многопользовательского шутера Destiny. Разработчики подтвердили информацию о том, что в новой игре нельзя будет перенести прогресс своих персонажей, однако внешний вид останется прежним.

В Destiny 2 уровень персонажей обнулится Кадр видео “youtube.com/Летсплеи от LikeMySty1e”. Скриншот © L!FE

По словам авторов игры, сиквел станет новым началом для геймеров, которых ждут неизведанные миры и пока не рассказанные истории. Игроков, достигших определённых успехов в оригинале, ожидают приятные подарки.

А в качестве прощания с Destiny разработчики запустят финальное внутриигровое мероприятие Age of Triumph — празднование, которое закроет первую главу. Начнётся оно 8 марта.