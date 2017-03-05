Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 марта 2017, 06:25

Авторы Destiny заставят заново прокачивать персонажей во второй части

Кадр видео &ldquo;youtube.com/Летсплеи от LikeMySty1e&rdquo;. Скриншот &copy; L!FE

Кадр видео “youtube.com/Летсплеи от LikeMySty1e”. Скриншот © L!FE

Перенести своих героев в сиквел будет можно, однако их уровень и все достижения будут аннулированы.

Студия Bungie впервые официально прокомментировала сиквел многопользовательского шутера Destiny. Разработчики подтвердили информацию о том, что в новой игре нельзя будет перенести прогресс своих персонажей, однако внешний вид останется прежним.

image

В Destiny 2 уровень персонажей обнулится

Кадр видео “youtube.com/Летсплеи от LikeMySty1e”. Скриншот © L!FE

По словам авторов игры, сиквел станет новым началом для геймеров, которых ждут неизведанные миры и пока не рассказанные истории. Игроков, достигших определённых успехов в оригинале, ожидают приятные подарки.

А в качестве прощания с Destiny разработчики запустят финальное внутриигровое мероприятие Age of Triumph — празднование, которое закроет первую главу. Начнётся оно 8 марта.

Напомним, выход сиквела Destiny запланирован на конец этого года.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • destiny
  • bungie
  • destiny2
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar