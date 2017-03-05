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Регион
Опубликовано 5 марта 2017, 08:27

Создатели League of Legends отсудили 10 миллионов долларов у продавцов аккаунтов

Кадр видео &ldquo;youtube.com/League of Legends&rdquo;. Скриншот &copy; L!FE

Кадр видео “youtube.com/League of Legends”. Скриншот © L!FE

Студия Riot Games выиграла судебный процесс у сети сайтов компании Leaguesharp. Последняя занимается накруткой и продажей игровых аккаунтов.

Разработчики подали иск летом 2016 года. Администрация сайтов обвинялась в предоставлении мошенникам возможности создавать и продавать игровые аккаунты, уровень которых накручивали боты. Представители Leaguesharp получали за это от 15 до 50 долларов в месяц с каждого пользователя.

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Авторы League of Legends отсудили 10 миллионов у мошенников

Кадр видео “youtube.com/League of Legends”. Скриншот © L!FE

В результате сделки, к которой пришли юристы, студия Riot Games получает права на все сайты, которыми владела компания Leaguesharp. Вместе с этим разработчики получат 10 миллионов долларов компенсации.

Обвиняемая сторона принесла свои извинения создателям игры и её фанатам.

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Сергей Сурепин
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