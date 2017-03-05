Создатели League of Legends отсудили 10 миллионов долларов у продавцов аккаунтов

Студия Riot Games выиграла судебный процесс у сети сайтов компании Leaguesharp. Последняя занимается накруткой и продажей игровых аккаунтов.

Разработчики подали иск летом 2016 года. Администрация сайтов обвинялась в предоставлении мошенникам возможности создавать и продавать игровые аккаунты, уровень которых накручивали боты. Представители Leaguesharp получали за это от 15 до 50 долларов в месяц с каждого пользователя.

Авторы League of Legends отсудили 10 миллионов у мошенников Кадр видео “youtube.com/League of Legends”. Скриншот © L!FE

В результате сделки, к которой пришли юристы, студия Riot Games получает права на все сайты, которыми владела компания Leaguesharp. Вместе с этим разработчики получат 10 миллионов долларов компенсации.