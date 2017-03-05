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Опубликовано 5 марта 2017, 07:08

Авторов Horizon: Zero Dawn обвинили в расизме

Кадр видео &ldquo;youtube.com/PlayStation&rdquo;. Скриншот &copy; L!FE

Кадр видео “youtube.com/PlayStation”. Скриншот © L!FE

Ответ разработчиков не заставил себя долго ждать. На защиту игры встал сценарист Джон Гонсалес.

28 февраля вышла приключенческая игра Horizon: Zero Dawn, в мире которой пережившие апокалипсис люди поделились на множество племён. Блогер индийского происхождения Дии Ласина обвинила разработчиков в расизме.

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Разработчиков Horizon: Zero Dawn считают расистами

Кадр видео “youtube.com/PlayStation”. Скриншот © L!FE

По словам блогера, студии Guerilla Games следовало воздержаться от использования слов braves ("смельчаки"), savages ("дикари"), primal ("первобытные"), которые в популярной культуре связывали именно с представителями индейских племён.

В ответ на это автор сценария Джон Гонсалес заявил, что, создавая игровой мир, разработчики искали вдохновение не только среди коренных народов Америки, но и в культурах кельтов и викингов.

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Сергей Сурепин
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