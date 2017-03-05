Авторов Horizon: Zero Dawn обвинили в расизме

Ответ разработчиков не заставил себя долго ждать. На защиту игры встал сценарист Джон Гонсалес.

28 февраля вышла приключенческая игра Horizon: Zero Dawn, в мире которой пережившие апокалипсис люди поделились на множество племён. Блогер индийского происхождения Дии Ласина обвинила разработчиков в расизме.

Разработчиков Horizon: Zero Dawn считают расистами Кадр видео “youtube.com/PlayStation”. Скриншот © L!FE

По словам блогера, студии Guerilla Games следовало воздержаться от использования слов braves ("смельчаки"), savages ("дикари"), primal ("первобытные"), которые в популярной культуре связывали именно с представителями индейских племён.