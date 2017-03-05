Авторов Horizon: Zero Dawn обвинили в расизме
Ответ разработчиков не заставил себя долго ждать. На защиту игры встал сценарист Джон Гонсалес.
28 февраля вышла приключенческая игра Horizon: Zero Dawn, в мире которой пережившие апокалипсис люди поделились на множество племён. Блогер индийского происхождения Дии Ласина обвинила разработчиков в расизме.
Разработчиков Horizon: Zero Dawn считают расистами
По словам блогера, студии Guerilla Games следовало воздержаться от использования слов braves ("смельчаки"), savages ("дикари"), primal ("первобытные"), которые в популярной культуре связывали именно с представителями индейских племён.
В ответ на это автор сценария Джон Гонсалес заявил, что, создавая игровой мир, разработчики искали вдохновение не только среди коренных народов Америки, но и в культурах кельтов и викингов.