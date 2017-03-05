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Регион
Опубликовано 5 марта 2017, 07:49

Контроллеры Nintendo Switch непригодны для удобной игры

Кадр видео &ldquo;youtube.com/Nintendo&rdquo;. Скриншот &copy; L!FE

Кадр видео “youtube.com/Nintendo”. Скриншот © L!FE

Вместе со стартом продаж новой консоли Nintendo её обладатели начали сталкиваться с рядом трудностей.

Компания Nintendo не советует пользоваться контроллерами JoyCon около микроволновок, роутеров, смартфонов и ряда других устройств. Курьёзной в этой ситуации выглядит невозможность использования смартфона, так как с помощью него геймерам предлагают общаться по голосовому чату.

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Nintendo продаёт бракованные консоли Switch

Кадр видео “youtube.com/Nintendo”. Скриншот © L!FE

В список запрещённых устройств попали беспроводные наушники, планшеты, ноутбуки, беспроводные принтеры и колонки, USB 3.0 — совместимые устройства, в число которых входят внешние жёсткие диски.

Ранее сообщалось, что Nintendo выпустит патч, который разрешит проблему с плохо работающими контроллерами JoyCon.

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Сергей Сурепин
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