Контроллеры Nintendo Switch непригодны для удобной игры

Вместе со стартом продаж новой консоли Nintendo её обладатели начали сталкиваться с рядом трудностей.

Компания Nintendo не советует пользоваться контроллерами JoyCon около микроволновок, роутеров, смартфонов и ряда других устройств. Курьёзной в этой ситуации выглядит невозможность использования смартфона, так как с помощью него геймерам предлагают общаться по голосовому чату.

Nintendo продаёт бракованные консоли Switch Кадр видео “youtube.com/Nintendo”. Скриншот © L!FE

В список запрещённых устройств попали беспроводные наушники, планшеты, ноутбуки, беспроводные принтеры и колонки, USB 3.0 — совместимые устройства, в число которых входят внешние жёсткие диски.