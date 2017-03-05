Шведский министр признала, что привела BBC неверные данные об изнасилованиях
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По словам Ильвы Йоханссон, она отталкивалась от имевшейся у неё статистики за 2015 год, в то время как в 2016-м уровень изнасилований вырос.
Шведскому министру интеграции Ильве Йоханссон пришлось давать опровержение информации по уровню изнасилований в стране, которые она привела в интервью BBC. После эфира на политика обрушился поток гневных сообщений пользователей, обвинивших политика во лжи относительно заниженной статистики изнасилований в стране.
Как сообщают СМИ, в ходе интервью Йоханссон заявила, что уровень изнасилований и сексуальных домогательств в Швеции постепенно снижается, однако статистика показывает, что за прошедший год уровень данных преступлений показал рост в 13%.
В субботу политику пришлось опровергнуть свои слова.
— Мой ответ был основан на информации, которая на тот момент была в моём распоряжении, что число сообщений об изнасилованиях снизилось в 2015 году, — заявила Йоханссон в интервью газете "Дагенс нюхетер". — С моей стороны было неправильно говорить о таком развитии ситуации, основанном только на показателях за один год. Предварительные данные за 2016 год, к сожалению, показывают, что эти показатели находятся на подъёме. Очень важно быть точным, конечно же, — подчеркнула министр.