Шведский министр признала, что привела BBC неверные данные об изнасилованиях

По словам Ильвы Йоханссон, она отталкивалась от имевшейся у неё статистики за 2015 год, в то время как в 2016-м уровень изнасилований вырос.

Шведскому министру интеграции Ильве Йоханссон пришлось давать опровержение информации по уровню изнасилований в стране, которые она привела в интервью BBC. После эфира на политика обрушился поток гневных сообщений пользователей, обвинивших политика во лжи относительно заниженной статистики изнасилований в стране.

Как сообщают СМИ, в ходе интервью Йоханссон заявила, что уровень изнасилований и сексуальных домогательств в Швеции постепенно снижается, однако статистика показывает, что за прошедший год уровень данных преступлений показал рост в 13%.

В субботу политику пришлось опровергнуть свои слова.