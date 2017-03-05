Один человек погиб и один серьёзно ранен в результате стрельбы в Мальмё

В настоящий момент место происшествия оцеплено сотрудниками правоохранительных органов.

Как сообщает издание "Афтонбладет", в результате стрельбы в Мальмё один человек погиб и ещё один получил серьёзное ранение.

En död efter skottlossningen i Malmö – en annan man svårt skadad https://t.co/5SZRVWxcJ2 pic.twitter.com/lNyTxXOQV7 — Aftonbladet (@Aftonbladet) 4 марта 2017 г.

Как рассказал газете мужчина, слышавший пять выстрелов, сначала он подумал, что это фейерверк, однако потом понял, что это стрельба.