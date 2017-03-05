Один человек погиб и один серьёзно ранен в результате стрельбы в Мальмё
В настоящий момент место происшествия оцеплено сотрудниками правоохранительных органов.
Как сообщает издание "Афтонбладет", в результате стрельбы в Мальмё один человек погиб и ещё один получил серьёзное ранение.
En död efter skottlossningen i Malmö – en annan man svårt skadad https://t.co/5SZRVWxcJ2 pic.twitter.com/lNyTxXOQV7— Aftonbladet (@Aftonbladet) 4 марта 2017 г.
Как рассказал газете мужчина, слышавший пять выстрелов, сначала он подумал, что это фейерверк, однако потом понял, что это стрельба.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Выясняются все обстоятельства случившегося.