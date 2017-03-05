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Регион
Опубликовано 5 марта 2017, 05:20

Один человек погиб и один серьёзно ранен в результате стрельбы в Мальмё

В настоящий момент место происшествия оцеплено сотрудниками правоохранительных органов.

Как сообщает издание "Афтонбладет", в результате стрельбы в Мальмё один человек погиб и ещё один получил серьёзное ранение.

Как рассказал газете мужчина, слышавший пять выстрелов, сначала он подумал, что это фейерверк, однако потом понял, что это стрельба.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Выясняются все обстоятельства случившегося.

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Сергей Асташов
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