Клюква на берёзке. Русские в супергеройских комиксах

Злодеи

Надо сказать, что до шестидесятых годов американские и советские суперлюди практически не сталкивались. Оно и понятно — у западного героя были другие проблемы и дела: китайская мафия в тридцатых годах, злобные фашисты в сороковых и, как ни странно, любовные треугольники в пятидесятых.

Однако время шло, а холодная война набирала обороты. Советский Союз обзавёлся атомной бомбой, развивающейся экономикой и нобелевскими лауреатами. Стало ясно, что красные так просто не отступят, и супергерои встали на защиту своей страны.

Советские персонажи того времени щеголяли именами и фамилиями знаменитых людей: Бухарин, Каспаров, Невский. Некоторые из них были агентами на государственной службе, пытающимися украсить вражеские секреты или расстроить грязные планы жадных капиталистов. Для других русское происхождение было лишь экзотическим элементом биографии.

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Пожалуй, самым ненавистным противником советских преступников стал, как ни странно, Человек-паук. Этот несчастный паренёк может похвастаться аж тремя заметными злодеями с русскими корнями: фанатичным охотником Крейвеном, его братом Хамелеоном, умеющим принимать любые обличья, и туповатым, но могучим Носорогом. Эта троица крепко прописалась во вселенной и не раз появлялась на экранах мультфильмов, а Носорог даже удостоился короткой сцены в фильме "Новый Человек-паук — 2: Высокое напряжение".

Железный Человек тоже время от времени был вынужден отбиваться от русских противников. В основном это были агенты-силовики или учёные, создавшие аналоги его брони. Удивления это не вызывает, ведь капиталист Тони Старк создал свою бизнес-империю на производстве оружия для США, что сразу делает его героем, весьма враждебным Советскому Союзу.

На Железного Человека вели охоту многочисленные бронированные Багровые Динамо и Титановые Люди. Несмотря на постоянное мелькание в комиксах, все они, конечно, оказались не более чем консервными банками по сравнению с мощью американского героя. Впрочем, одному из русских противников Старка всё же повезло остаться в истории. В "Железном Человеке — 2" появляется сыгранный Микки Рурком суперзлодей Хлыст, альтер-эго физика-заключённого со смешным именем Иван Ванко.

Также можно вспомнить карлика Горгулью (Юрий Тополев), первого противника Халка, или двинутого парня с незамысловатым прозвищем Русский, который набил морду Карателю в фильме 2004 года.

Комиксы DC таким обилием русских похвастаться не могут, но всё же и там найдётся несколько наших соотечественников-злодеев.

В первую очередь стоит упомянуть садиста по имени KGBeast (в его имени игра слов: КГБист, а точнее КГБ-зверь), который умудрился несколько раз насолить Бэтмену. Впрочем, ничем, кроме нелепой клички, он не смог бы запомниться читателю.

А вот Флеш сталкивался с русскими "бегунами" несколько раз. Скорострелов во вселенной DC вообще немало: тут вам и Кид Флеш, и Обратный Флеш, и Чёрный Флеш и ещё с десяток различных флешей и их помощников. Советский Союз от тенденции не отставал. Его учёные создали несколько супербыстрых людей, которые объединились в Голубую и Красную Троицы, конфликтующие не только с Флешем, но друг с другом.

Кроме того, в обеих вселенных периодически мелькают злобные русские военные, а иногда — и сам Григорий Распутин, который появляется то в дьявольском обличье, то в роли дальнего родственника очередного плохиша.

Герои

К счастью, далеко не все русские персонажи в супергероике — это опасные парни с раскатистым "р" в речи. Ещё до развала Советского Союза на страницах комиксов мелькали отечественные супергерои, а после прекращения холодной войны многие бывшие злодеи быстро переквалифицировались в честных защитников Родины.

Отличный пример подобного перевоспитания — команда Зимней Стражи из вселенной Marvel, которая включает в себя Багровое Динамо, сексапильную девчушку Тёмную Звезду, аналог Капитана Америки по прозвищу Красногвардеец и… приготовьтесь… Майора Урсу, медведя-оборотня с молотом в руках.

Не более чем местечковые Мстители, скажете вы и будете правы. Зато Зимняя Стража сумела остановить злобную команду Ремонт 6, которые ни много ни мало пытались восстановить в России сталинский режим. И на том спасибо.

Другой пример — команда Капиталистические Курьеры, которой стала уже упомянутая Красная Троица. После знакомства с Флешем эти бегуны переехали в Америку и основали там скоростную службу доставки. Вот такой супергеройский дауншифтинг.

Впрочем, среди суперлюдей существует и более верные своему делу русские.

Например, Пётр Распутин, он же Колосс из Людей Икс. Этот добродушный гигант, умеющий покрывать своё тело стальным панцирем, стал одним из самых важных членов команды, не раз спасал своих коллег от гибели и удостоился появления во второй и третьей части оригинальной трилогии "Людей Икс", а также в прошлогоднем "Дэдпуле". За такие заслуги Петру Распутину даже можно простить то, что он ходячий русский стереотип: немногословный парень из колхоза, борющийся с медведями в свободное от вспашки поля время.

Кстати, сестра Колосса, Ульяна Распутина — мутант, волшебница и тоже член Людей Икс. Вообще среди мутантов на удивление много русских персонажей. Правда, в советское время они считались угрозой для общества, их преследовали и репрессировали, что привело к появлению Сибирской Силы — подпольной организации людей со сверхспособностями.

Русские в комиксах Marvel добрались даже до космоса, в котором обычно действуют Стражи Галактики, заслав туда пса-телепата по имени Космо.

Как и в случае с злодеями, у DC русских героев заметно меньше. Можно разве что упомянуть московского Бэтмена, члена Batman Ink., супергероя Красную Звезду, появившегося аж в 1968 году (довольно смелый персонаж для того времени) и пирокинетика по имени Пожар, который получил свои силы во время аварии на Чернобыльской АЭС. Учитывая благотворное влияние радиации в супергероике — странно, что только он один.

И нашим, и вашим

Комиксы не были бы такими интересными, если бы супергероев можно было описать парочкой характеристик. Среди знаменитых персонажей есть немало бывших злодеев и героев, двойных агентов и просто людей с неоднозначной моралью, совершающих сомнительные и спорные поступки.

Здесь трудно избежать упоминания о, пожалуй, самом знаменитом на нынешний момент супергерое русского происхождения — Наташи Романофф, наверняка известной вам как Чёрная Вдова.

Советская шпионка, внедрённая в Щ.И.Т., балерина и хладнокровная убийца, Наташа сделала головокружительную карьеру, став единственной девушкой в составе кинематографической версии Мстителей.

Баки Барнс, он же Зимний Солдат, бывший подручный Капитана Америки, тоже одно время работал на Советский Союз. Правда, не совсем по своей воле — русские учёные промыли Баки мозги, сделав его нерассуждающим исполнителем и наградив красивой металлической рукой со звездой на плече. Странно, что они с Чёрной Вдовой не перекинулись на большом экране и словечком по-русски.

Но самым ярким и интересным примером из всех является созданный Марком Милларом комикс "Супермен: Красный Сын", в котором инопланетная капсула с Человеком Из Стали упала на территорию украинского колхоза, а сам он, воспитанный коммунистическим режимом, вырос как "…борец за Сталина, социализм и интернациональную экспансию, выходец из рабочего класса".

Под руководством Супермена, щеголяющего с молотом и серпом на груди, СССР приобретает невиданную мощь, подчиняя своему влиянию почти весь земной шар — даже остров амазонок, родина Чудо-женщины, становится социалистической республикой. Что характерно, его вечный противник Лекс Лютор становится президентом Соединённых Штатов... но легче ему от этого не становится.

В этом комиксе также появляется русский аналог Бэтмена — одетый в сапоги, рваный плащ и ушанку диссидент Бэтменкофф, который пытается одолеть Красного Сына. Ненависть подпольного мстителя к руководителю Союза вполне объяснима, ведь действия советского Супермена весьма далеки от моральных стандартов его американского аналога. Впрочем, в отличии от своего кинодвойника, Бэтменкоффу заманить Супермена в ловушку не удаётся и он гибнет во время их схватки.

Ну и сказочники

Список русских супергероев (и суперзлодеев!) можно продолжать ещё очень долго. Мы можем вспомнить о таких персонажах, как Перун, Восток, Магадан и Волга… но мы боимся передозировки клюквы.

Несмотря на развал Советского Союза, западная культура и не думает отказываться от использования образа злого русского. Хотите показать злодея за пару секунд экранного времени? Просто снимите мрачного парня, с грубым акцентом цедящего угрозы сквозь сжатые зубы. "Маза Раша" по-прежнему кажется массовому зрителю угрожающим и опасным местом.

Что ж, холодная война, быть может, и кончилась, но в головах она всё ещё идет. И нам остаётся лишь закурить сигару, выйти из тени и со зловещей усмешкой сказать очередному герою: Dos Vidanya!