Черногорские власти выпустили Паука

Черногорские власти выпустили из тюрьмы лидера "Коррозии метала" Сергея Паука Троицкого, который в октябре прошлого года был приговорён к 10 месяцам лишения свободы. Он уже прилетел в Москву и в разговоре с Лайфом пообещал начать "кампанию против черногорских боевиков".

По словам Троицкого, 27 февраля он предстал перед очередным судом в черногорском городе Баре по делу о поджоге дома.

— Ранее Высший суд города Подгорицы отменил приговор. И теперь первая инстанция пыталась спасти своё лицо на пороге вступления в Евросоюз и НАТО, то есть с помощью новых юридических формулировок обосновать похищение российского гражданина, — заявил Лайфу Троицкий.

По его словам, планировалось специальное затягивание процесса с целью не дать ему возможности когда-либо вернутся в Россию. Но всё же черногорский суд вынес решение освободить музыканта и вчера он вернулся в Москву.

— Всем привет! Наконец нам удалось вместе расшатать ось зла, и вот я на свободе. Спасибо всем, кто помогал в трудную минуту. Как всем известно, новый президент США Дональд Трамп запретил международные тюрьмы, учреждённые Бараком Обамой, тем не менее ряд "самостоятельных" режимов продолжают удерживать граждан различных государств в тайных подземных тюрьмах, в том числе там находился и я. Заведение, где я содержался, находится в соседстве с горным массивом, где прорыты циклопические туннели и содержатся более 15 000 заключённых из всех стран Европы, России и бывшего СССР. В базе данных МВД они числятся как без вести пропавшие. Мы ещё с ними разберёмся. Это говорю я — Паук, — заявил Лайфу сам музыкант.

Он также добавил, что из-за "русского следа" и подозрения о причастности "русских националистов" к подготовке покушения на должностных лиц Черногории к нему было обращено пристальное внимание.

— В тюрьму мне приходило множество книг и передач от моих соратников из России. Хотя с большой цензурой. Меня хотели придержать и даже, может, связать с "делом русских националистов", — пояснил Паук Лайфу в своём первом интервью после освобождения.

По словам музыканта, он планирует получить большую компенсацию у Черногории.

В начале сентября Посольство России в Черногории подтвердило получение официальной информации, касающейся ареста Троицкого по подозрению в поджоге дома, принадлежащего гражданину России Е. К., в черногорском курортном городе Сутоморе. Инцидент произошёл 3 сентября. Троицкий был задержан в тот же день при попытке покинуть территорию Черногории на поезде.

Сергей Троицкий, больше известный под псевдонимом Паук, создатель и лидер треш-метал-группы "Коррозия металла". В декабре 1998 года баллотировался на довыборах в Госдуму РФ по Люблинскому избирательному округу и набрал наибольшее число голосов, однако ввиду низкой явки избирателей (менее 25%) результаты выборов были отменены. В 2007-м выиграл выборы мэра посёлка Запрудня Московской области, но отказался от должности из-за "неперспективного расположения посёлка". В 2012 году Паук баллотировался в мэры подмосковного города Химки, набрал 2,46% голосов.

14 июня 2013 года Троицкий подал документы в порядке самовыдвижения на досрочные выборы мэра Москвы, однако не был допущен до выборов. В январе 2014 года подал документы на выдвижение кандидатом на пост мэра Новосибирска.

В сентябре 2014 года Троицкий стал фигурантом уголовного дела. По версии следствия, Троицкий и "Коррозия металла" во время концерта в клубе "Два пальца" в Орле исполнили песню "Бей чертей", которая ранее была признана экстремистской. Паук был позже признан виновным и приговорён к штрафу в 150 тысяч рублей.