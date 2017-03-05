В Посольстве РФ в Нигерии подтвердили освобождение российских моряков из плена

Посольство подтверждает, что все российские моряки, похищенные пиратами с судна «BBC Caribbean», освобождены и покинули территорию Нигерии.

— Посольство подтверждает, что все российские моряки, похищенные пиратами с судна BBC Caribbean, освобождены и покинули территорию Нигерии, — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что пираты в начале февраля напали на грузовое судно и захватили в плен восьмерых моряков, среди которых семеро граждан России. Как ожидается, завтра, 6 марта, они будут дома.