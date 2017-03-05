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Регион
Опубликовано 5 марта 2017, 16:36

В Посольстве РФ в Нигерии подтвердили освобождение российских моряков из плена

Фото: flickr.com

Фото: flickr.com

Представители Посольства РФ в Нигерии официально подтвердили освобождение моряков из плена пиратов.

— Посольство подтверждает, что все российские моряки, похищенные пиратами с судна BBC Caribbean, освобождены и покинули территорию Нигерии, — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что пираты в начале февраля напали на грузовое судно и захватили в плен восьмерых моряков, среди которых семеро граждан России. Как ожидается, завтра, 6 марта, они будут дома.

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Арина Демидова
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