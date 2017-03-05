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Опубликовано 5 марта 2017, 18:23

После запрета Трампа в Yelp появился поиск туалетов для трансгендеров

Фото: &copy; РИА Новости/Владимир Вяткин &copy;&nbsp;wikipedia.org

Фото: © РИА Новости/Владимир Вяткин © wikipedia.org

Сервис поиска организаций и услуг Yelp добавил функцию поиска туалетов для трансгендеров. Об этом сообщает CNN.

После обновления в приложении появилась отдельная категория Gender Neutral Bathroom, в которой показываются туалеты, доступные для людей любого пола. При этом пользователи могут самостоятельно отмечать подобные локации на карте.

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В ответ на нашумевший указ Дональда Трампа популярный сервис Yelp начал показывать туалеты для трансгендеров

Фото: © РИА Новости/Владимир Вяткин

Как отмечается, поводом для нововведения стала недавняя отмена указа Барака Обамы о единых правилах для трансгендеров в школах США. Ранее учащимся позволялось выбирать туалеты и раздевалки, исходя из того, как они сами определяют свою половую принадлежность.

Однако администрация Дональда Трампа постановила, что каждый штат должен самостоятельно определять правила для трансгендеров в определённых ситуациях. В ответ более тысячи человек устроили акцию протеста в Нью-Йорке.

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