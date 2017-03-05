После запрета Трампа в Yelp появился поиск туалетов для трансгендеров

Сервис поиска организаций и услуг Yelp добавил функцию поиска туалетов для трансгендеров. Об этом сообщает CNN.

После обновления в приложении появилась отдельная категория Gender Neutral Bathroom, в которой показываются туалеты, доступные для людей любого пола. При этом пользователи могут самостоятельно отмечать подобные локации на карте.

В ответ на нашумевший указ Дональда Трампа популярный сервис Yelp начал показывать туалеты для трансгендеров Фото: © РИА Новости/Владимир Вяткин

Как отмечается, поводом для нововведения стала недавняя отмена указа Барака Обамы о единых правилах для трансгендеров в школах США. Ранее учащимся позволялось выбирать туалеты и раздевалки, исходя из того, как они сами определяют свою половую принадлежность.