После запрета Трампа в Yelp появился поиск туалетов для трансгендеров
Фото: © РИА Новости/Владимир Вяткин © wikipedia.org
Сервис поиска организаций и услуг Yelp добавил функцию поиска туалетов для трансгендеров. Об этом сообщает CNN.
После обновления в приложении появилась отдельная категория Gender Neutral Bathroom, в которой показываются туалеты, доступные для людей любого пола. При этом пользователи могут самостоятельно отмечать подобные локации на карте.
В ответ на нашумевший указ Дональда Трампа популярный сервис Yelp начал показывать туалеты для трансгендеров
Фото: © РИА Новости/Владимир Вяткин
Как отмечается, поводом для нововведения стала недавняя отмена указа Барака Обамы о единых правилах для трансгендеров в школах США. Ранее учащимся позволялось выбирать туалеты и раздевалки, исходя из того, как они сами определяют свою половую принадлежность.
Однако администрация Дональда Трампа постановила, что каждый штат должен самостоятельно определять правила для трансгендеров в определённых ситуациях. В ответ более тысячи человек устроили акцию протеста в Нью-Йорке.