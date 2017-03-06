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Регион
Опубликовано 6 марта 2017, 07:36

Игра с голосовым управлением покорила Азию

Кадр из видео &copy;&nbsp;youtube.com/The Jing Productions

Кадр из видео © youtube.com/The Jing Productions

В Китае и Японии набирает популярность игра под названием Eight Note! Don't stop!, в которой необходимо управлять персонажем с помощью голоса.

Для того чтобы персонаж платформера шёл, игроку приходится просто говорить, однако когда дело доходит до прыжка, то уже нужно кричать.

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Азиаты криком управляют персонажем игры Eight Note! Don't stop!

Кадр из видео © youtube.com/The Jing Productions

От громкости голоса будет зависеть высота прыжка персонажа. Её придётся регулировать, чтобы пройти постоянно усложняющиеся уровни.

Нестандартное управление привлекло уже внимание стримеров. Сейчас их видео и трансляции набирают огромное количество просмотров.

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Сергей Сурепин
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