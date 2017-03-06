Победителям турнира по Dota 2 не выплачивали призовые
Участники турнира Northern Arena Beat Invitational по Dota 2, а также часть сотрудников этого мероприятия остались без призов и зарплаты.
Участники чемпионата не получили обещанные призы общей суммой 26 тысяч долларов при фонде турнира в 100 тысяч долларов. Само мероприятие завершилось ещё 13 ноября 2016 года.
Киберспортсмены не получили призы за победу на турнире по Dota 2
Проблемы с денежными переводами коснулись не только этой дисциплины. Команды по CS:GO получили деньги лишь после многочисленных просьб и жалоб со стороны участников.
Исполнительный директор Northern Arena Карл-Эдвин Мичел рассказал, что руководство турнира уже оплатило большую часть задолженностей. Все финансовые вопросы должны быть закрыты в ближайшее время.
Напомним, турнир Northern Arena Beat Invitational по Dota 2 прошёл с 10 по 13 ноября 2016 года в Монреале. Первое место заняла китайская команда Wings Gaming. Киберспортсмены получили в качестве приза 48 тысяч долларов.