Победителям турнира по Dota 2 не выплачивали призовые

Участники турнира Northern Arena Beat Invitational по Dota 2, а также часть сотрудников этого мероприятия остались без призов и зарплаты.

Участники чемпионата не получили обещанные призы общей суммой 26 тысяч долларов при фонде турнира в 100 тысяч долларов. Само мероприятие завершилось ещё 13 ноября 2016 года.

Киберспортсмены не получили призы за победу на турнире по Dota 2 Фото: © Flickr/Dota 2

Проблемы с денежными переводами коснулись не только этой дисциплины. Команды по CS:GO получили деньги лишь после многочисленных просьб и жалоб со стороны участников.

Исполнительный директор Northern Arena Карл-Эдвин Мичел рассказал, что руководство турнира уже оплатило большую часть задолженностей. Все финансовые вопросы должны быть закрыты в ближайшее время.