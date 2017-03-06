Обладатели Nintendo Switch нашли секретное сообщение на контроллере

Японская компания Nintendo продолжает удивлять. В этот раз разработчики порадовали фанатов.

Внимательные геймеры обнаружили секрет, расположенный на Pro-контроллере новой консоли Nintendo Switch. Само устройство не поставляется в стандартной комплектации — контроллер необходимо покупать отдельно за 70 долларов.

Nintendo оставила секретное сообщение для фанатов Фото: © twitter.com/Boom Knuckles‏

Пользователь форума Reddit под псевдонимом Tropiux обнаружил секретное послание под одним из стиков. Там расположена надпись THX2 ALLGAMEFANS ("спасибо всем фанатам игр").

По всей видимости, инженеры Nintendo решили таким необычным способом выразить благодарность фанатам, купившим не только консоль Switch, но и специальный контроллер.