Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 6 марта 2017, 06:54

Обладатели Nintendo Switch нашли секретное сообщение на контроллере

Фото: &copy;&nbsp;twitter.com/jeuxvideo.com&rlm;

Фото: © twitter.com/jeuxvideo.com‏

Японская компания Nintendo продолжает удивлять. В этот раз разработчики порадовали фанатов.

Внимательные геймеры обнаружили секрет, расположенный на Pro-контроллере новой консоли Nintendo Switch. Само устройство не поставляется в стандартной комплектации — контроллер необходимо покупать отдельно за 70 долларов.

image

Nintendo оставила секретное сообщение для фанатов

Фото: © twitter.com/Boom Knuckles

Пользователь форума Reddit под псевдонимом Tropiux обнаружил секретное послание под одним из стиков. Там расположена надпись THX2 ALLGAMEFANS ("спасибо всем фанатам игр").

По всей видимости, инженеры Nintendo решили таким необычным способом выразить благодарность фанатам, купившим не только консоль Switch, но и специальный контроллер.

Это уже не первый подобный случай с Nintendo. В начале 2017 года хакеры, пытавшиеся взломать NES Classic Edition, обнаружили сообщение от hanafuda captain, гласящее "Держите это место в чистоте и не сломайте тут всё".

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • nintendo
  • nintendoswitch
  • switch
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar