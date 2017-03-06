Обладатели Nintendo Switch нашли секретное сообщение на контроллере
Фото: © twitter.com/jeuxvideo.com
Японская компания Nintendo продолжает удивлять. В этот раз разработчики порадовали фанатов.
Внимательные геймеры обнаружили секрет, расположенный на Pro-контроллере новой консоли Nintendo Switch. Само устройство не поставляется в стандартной комплектации — контроллер необходимо покупать отдельно за 70 долларов.
Nintendo оставила секретное сообщение для фанатов
Фото: © twitter.com/Boom Knuckles
Пользователь форума Reddit под псевдонимом Tropiux обнаружил секретное послание под одним из стиков. Там расположена надпись THX2 ALLGAMEFANS ("спасибо всем фанатам игр").
По всей видимости, инженеры Nintendo решили таким необычным способом выразить благодарность фанатам, купившим не только консоль Switch, но и специальный контроллер.
Это уже не первый подобный случай с Nintendo. В начале 2017 года хакеры, пытавшиеся взломать NES Classic Edition, обнаружили сообщение от hanafuda captain, гласящее "Держите это место в чистоте и не сломайте тут всё".