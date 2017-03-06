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Регион
Опубликовано 6 марта 2017, 01:30

Москалькова встретилась с украинским омбудсменом Лутковской

В ходе неформальной встречи уполномоченные по правам человека обсудили перемещение заключённых из Крыма.

Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в ходе неформальной встречи со своей украинской коллегой Валерией Лутковской обсудила перемещение заключённых с территории полуострова Крым.

— Провела неформальную встречу с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека В.В. Лутковской. Обсудили перемещение заключённых из Крыма, договорились о продолжении практики совместных визитов и обмене информацией, а также об открытие колонок на официальных сайтах уполномоченных с информацией по вопросам взаимодействия, — сказала Москалькова.

Стоит заметить, что ранее, по словам украинского замминистра юстиции Сергея Петухова, Москва и Киев договорились о передаче 12 заключённых, отбывающих наказание в Крыму, на территорию Украины.

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Сергей Асташов
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