Москалькова встретилась с украинским омбудсменом Лутковской

В ходе неформальной встречи уполномоченные по правам человека обсудили перемещение заключённых из Крыма.

Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в ходе неформальной встречи со своей украинской коллегой Валерией Лутковской обсудила перемещение заключённых с территории полуострова Крым.

Провела неформальную встречу с Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека В.В.Лутковской. Обсудили перемещение заключенных из Крыма, договорилсь о продолжении практики совместных визитов и обмене информацией, а так же об открытие колонок на официальных сайтах Уполномоченных с информацией по вопросам взаимодействия. Публикация от Татьяна Москалькова (@moskalkova.official) Мар 5 2017 в 2:05 PST

— Провела неформальную встречу с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека В.В. Лутковской. Обсудили перемещение заключённых из Крыма, договорились о продолжении практики совместных визитов и обмене информацией, а также об открытие колонок на официальных сайтах уполномоченных с информацией по вопросам взаимодействия, — сказала Москалькова.