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Опубликовано 6 марта 2017, 06:36

СМИ: Госдума РФ собирается реформировать три управления

Фото: &copy; РИА Новости/Владимир Федоренко

Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

Госдума РФ начинает реформировать сразу три своих направления и вносить изменения в их работу. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источник.

По данным издания, эти изменения затронут экономическое и аналитическое управления, а также управления по связям с общественностью и взаимодействию со средствами массовой информации.

Как отмечается, руководство Госдумы хочет, чтобы правительство внесло необходимые поправки, благодаря которым усилится взаимодействия между Кабмином, Совфедом и Госдумой.

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Сергей Асташов
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