СМИ: Госдума РФ собирается реформировать три управления

Госдума РФ начинает реформировать сразу три своих направления и вносить изменения в их работу. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источник.

По данным издания, эти изменения затронут экономическое и аналитическое управления, а также управления по связям с общественностью и взаимодействию со средствами массовой информации.