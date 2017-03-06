СМИ: Госдума РФ собирается реформировать три управления
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Госдума РФ начинает реформировать сразу три своих направления и вносить изменения в их работу. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источник.
По данным издания, эти изменения затронут экономическое и аналитическое управления, а также управления по связям с общественностью и взаимодействию со средствами массовой информации.
Как отмечается, руководство Госдумы хочет, чтобы правительство внесло необходимые поправки, благодаря которым усилится взаимодействия между Кабмином, Совфедом и Госдумой.