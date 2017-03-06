Бывшая девушка Алексея Воробьёва пришла на шоу "Холостяк" покорять Глинникова

11 марта на телеканале ТНТ стартует пятый сезон шоу "Холостяк", в котором несколько девушек будут завоёвывать сердце 32-летнего актёра Ильи Глинникова, известного по роли в сериале "Интерны". В числе участниц телепроекта оказались скандально известная экс-журналистка "Эха Москвы" Леся Рябцева, фейсконтрольщица с громкой фамилией Дарья Путина, а также бывшая девушка героя четвёртого сезона "Холостяка" Алексея Воробьёва 26-летняя Татьяна Челышева, которая работала с ним в качестве исполнительного продюсера в его американских проектах. Появление Челышевой в проекте уже наделало немало шума среди любителей шоу.

Фанатские форумы Воробьёва давно пестрят историями об отношениях Татьяны и Алексея. Согласно им, Челышева по уши влюбилась в Воробьёва шесть лет назад, когда ей было 20 лет. В сообщениях на форумах утверждают, что Таня — дочь состоятельных родителей, большие возможности позволили ей отправиться за своим возлюбленным в Лос-Анджелес, где она поступила в академию киноискусства, в которой учился Воробьёв. "Влюблённая Таня была готова на всё ради него", — отмечают на форумах. Однако, по словам блогеров, несмотря на весьма близкие отношения, серьёзного романа у них так и не случилось, как бы об этом ни мечтала Татьяна.