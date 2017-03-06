Бывшая девушка Алексея Воробьёва пришла на шоу "Холостяк" покорять Глинникова
Лайф публикует имена участниц, которые будут сражаться за внимание актёра "Интернов" на популярном телепроекте.
Герой пятого сезона шоу "Холостяк" Илья Глинников
Фото: ТНТ
11 марта на телеканале ТНТ стартует пятый сезон шоу "Холостяк", в котором несколько девушек будут завоёвывать сердце 32-летнего актёра Ильи Глинникова, известного по роли в сериале "Интерны". В числе участниц телепроекта оказались скандально известная экс-журналистка "Эха Москвы" Леся Рябцева, фейсконтрольщица с громкой фамилией Дарья Путина, а также бывшая девушка героя четвёртого сезона "Холостяка" Алексея Воробьёва 26-летняя Татьяна Челышева, которая работала с ним в качестве исполнительного продюсера в его американских проектах. Появление Челышевой в проекте уже наделало немало шума среди любителей шоу.
Фанатские форумы Воробьёва давно пестрят историями об отношениях Татьяны и Алексея. Согласно им, Челышева по уши влюбилась в Воробьёва шесть лет назад, когда ей было 20 лет. В сообщениях на форумах утверждают, что Таня — дочь состоятельных родителей, большие возможности позволили ей отправиться за своим возлюбленным в Лос-Анджелес, где она поступила в академию киноискусства, в которой учился Воробьёв. "Влюблённая Таня была готова на всё ради него", — отмечают на форумах. Однако, по словам блогеров, несмотря на весьма близкие отношения, серьёзного романа у них так и не случилось, как бы об этом ни мечтала Татьяна.
Татьяна Челышева
Фото: социальные сети
Дарья Путина
Фото: социальные сети
Леся Рябцева
Фото: социальные сети