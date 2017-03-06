Мать отказывается лечить от СПИДа тяжелобольную дочь

Организация "СПИД. Центр" отправила уполномоченному по правам ребёнка Анне Кузнецовой обращение с просьбой разобраться в ситуации, в которой мать из Тюмени не хочет лечить умирающую от СПИДа дочь.

В Тюмени трёхлетняя девочка умирает от СПИДа, но мать отказывается лечить ребёнка, так как отрицает болезнь. В феврале 2017 года трёхлетняя девочка из-за недостатка веса и анемии оказалась в больнице. Ей поставили диагнозы: "поражение лёгких", "кандидоз", "вирус Эпштейна — Барр", "кардит", — которые свидетельствуют о прогрессирующей ВИЧ-инфекции. Позже врачи сделали анализ на ВИЧ — и диагноз подтвердился. Мать отказалась от необходимой терапии и решила бороться с болезнью нетрадиционными методами.

Вместе с больной девочкой она посещает гомеопата и остеопата. Кроме того, за помощью мать обратилась к ВИЧ-отрицателям в Сети. Здесь ей объяснили, что у ребёнка повреждена нервная система из-за вакцины от гепатита и антибиотиков. При этом некоторые участники сообщества всё же предлагают обратиться к специалистам. Позже мать отписалась под записью, поблагодарив комментаторов.

По закону, в соответствии со статьёй 63 Семейного кодекса РФ, "родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей и обязаны заботиться о здоровье, физическом развитии своих детей". В статье 65 СК РФ прописано: "При осуществлении родительских прав родители не вправе причинять вред физическому и психическому здоровью детей".

Михаил Юрчак, юрист, член общественного движения "Молодые юристы России", рассказал, что за намеренное нелечение тяжелобольного ребёнка родителей могут лишить родительских прав.