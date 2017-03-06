Мать отказывается лечить от СПИДа тяжелобольную дочь
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Организация "СПИД. Центр" отправила уполномоченному по правам ребёнка Анне Кузнецовой обращение с просьбой разобраться в ситуации, в которой мать из Тюмени не хочет лечить умирающую от СПИДа дочь.
В Тюмени трёхлетняя девочка умирает от СПИДа, но мать отказывается лечить ребёнка, так как отрицает болезнь.
В феврале 2017 года трёхлетняя девочка из-за недостатка веса и анемии оказалась в больнице. Ей поставили диагнозы: "поражение лёгких", "кандидоз", "вирус Эпштейна — Барр", "кардит", — которые свидетельствуют о прогрессирующей ВИЧ-инфекции. Позже врачи сделали анализ на ВИЧ — и диагноз подтвердился. Мать отказалась от необходимой терапии и решила бороться с болезнью нетрадиционными методами.
Вместе с больной девочкой она посещает гомеопата и остеопата. Кроме того, за помощью мать обратилась к ВИЧ-отрицателям в Сети. Здесь ей объяснили, что у ребёнка повреждена нервная система из-за вакцины от гепатита и антибиотиков. При этом некоторые участники сообщества всё же предлагают обратиться к специалистам. Позже мать отписалась под записью, поблагодарив комментаторов.
По закону, в соответствии со статьёй 63 Семейного кодекса РФ, "родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей и обязаны заботиться о здоровье, физическом развитии своих детей". В статье 65 СК РФ прописано: "При осуществлении родительских прав родители не вправе причинять вред физическому и психическому здоровью детей".
Михаил Юрчак, юрист, член общественного движения "Молодые юристы России", рассказал, что за намеренное нелечение тяжелобольного ребёнка родителей могут лишить родительских прав.
Чтобы спасти ребёнка, фонд "СПИД. Центр" направил обращение уполномоченному по правам ребёнка в России Анне Кузнецовой для рассмотрения и принятия мер.