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Опубликовано 6 марта 2017, 08:39

Xbox Scorpio может стать последней консолью Microsoft

Кадр видео: youtube/Xbox

Кадр видео: youtube/Xbox

В американской корпорации опять говорят о том, что Xbox Scorpio может поставить точку в производстве стационарных игровых консолей.

Ранее сообщалось, что операционная система Windows 10 станет последней, и теперь дело дошло до Xbox. Руководитель игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер заявил, что будущее за мультисовместимостью — технологией, которая позволит играть в игры от Microsoft на любых устройствах, начиная с персональных компьютеров и заканчивая мобильными устройствами.

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Microsoft может отказаться от производства Xbox

Реализована эта технология будет в рамках программы Play Xbox Anywhere, которая будет функционировать благодаря облачным технологиям и потоковому воспроизведению.

Такой подход сулит полноценный переход в онлайн, а также огромное количество сервисов, действующих по подписке.

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Сергей Сурепин
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