Xbox Scorpio может стать последней консолью Microsoft
Кадр видео: youtube/Xbox
В американской корпорации опять говорят о том, что Xbox Scorpio может поставить точку в производстве стационарных игровых консолей.
Ранее сообщалось, что операционная система Windows 10 станет последней, и теперь дело дошло до Xbox. Руководитель игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер заявил, что будущее за мультисовместимостью — технологией, которая позволит играть в игры от Microsoft на любых устройствах, начиная с персональных компьютеров и заканчивая мобильными устройствами.
Microsoft может отказаться от производства Xbox
Реализована эта технология будет в рамках программы Play Xbox Anywhere, которая будет функционировать благодаря облачным технологиям и потоковому воспроизведению.
Такой подход сулит полноценный переход в онлайн, а также огромное количество сервисов, действующих по подписке.