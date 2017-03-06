Xbox Scorpio может стать последней консолью Microsoft

В американской корпорации опять говорят о том, что Xbox Scorpio может поставить точку в производстве стационарных игровых консолей.

Ранее сообщалось, что операционная система Windows 10 станет последней, и теперь дело дошло до Xbox. Руководитель игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер заявил, что будущее за мультисовместимостью — технологией, которая позволит играть в игры от Microsoft на любых устройствах, начиная с персональных компьютеров и заканчивая мобильными устройствами.

Microsoft может отказаться от производства Xbox

Реализована эта технология будет в рамках программы Play Xbox Anywhere, которая будет функционировать благодаря облачным технологиям и потоковому воспроизведению.