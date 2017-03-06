Nintendo Switch позволила слепому насладиться играми

В возрасте 23 лет у Рича Марони диагностировали диабетическую ретинопатию, которая вызвала у молодого человека полную слепоту. Несмотря на это супруги продолжали ходить в кино и на концерты, занимались пешим туризмом и не испытывали при этом особых сложностей. Видеоигры были единственным недоступным для них развлечением, однако на помощь пришла Nintendo Switch и набор мини-игр 1-2 Switch.