Nintendo Switch позволила слепому насладиться играми
Фото: © Кадр из видео YouTube/1-2 Switch - 18 MINI GAMES
Семейная пара рассказала, как новая консоль компании Nintendo помогла им прийти к видеоиграм. Ранее супруги не могли приобщиться к играм из-за слепоты молодого человека.
В возрасте 23 лет у Рича Марони диагностировали диабетическую ретинопатию, которая вызвала у молодого человека полную слепоту. Несмотря на это супруги продолжали ходить в кино и на концерты, занимались пешим туризмом и не испытывали при этом особых сложностей. Видеоигры были единственным недоступным для них развлечением, однако на помощь пришла Nintendo Switch и набор мини-игр 1-2 Switch.
Игры Nintendo Switch доступны всем
Фото: © East News
Благодаря тактильной системе HD Rumble контроллеров Joy-Con молодой человек смог играть вместе со своей супругой.
Супруга Рича рассказала, что любимая игра её мужа — Quick Draw, так как в ней молодой человек очень быстро реагирует. Также Рич показывает хорошие результаты в Ping Pong и Boxing Gym.