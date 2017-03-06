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Опубликовано 6 марта 2017, 09:11

Nintendo Switch позволила слепому насладиться играми

Фото: &copy; Кадр из видео YouTube/1-2 Switch - 18 MINI GAMES

Фото: © Кадр из видео YouTube/1-2 Switch - 18 MINI GAMES

Семейная пара рассказала, как новая консоль компании Nintendo помогла им прийти к видеоиграм. Ранее супруги не могли приобщиться к играм из-за слепоты молодого человека.

В возрасте 23 лет у Рича Марони диагностировали диабетическую ретинопатию, которая вызвала у молодого человека полную слепоту. Несмотря на это супруги продолжали ходить в кино и на концерты, занимались пешим туризмом и не испытывали при этом особых сложностей. Видеоигры были единственным недоступным для них развлечением, однако на помощь пришла Nintendo Switch и набор мини-игр 1-2 Switch.

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Игры Nintendo Switch доступны всем

Фото: © East News

Благодаря тактильной системе HD Rumble контроллеров Joy-Con молодой человек смог играть вместе со своей супругой.

Супруга Рича рассказала, что любимая игра её мужа — Quick Draw, так как в ней молодой человек очень быстро реагирует. Также Рич показывает хорошие результаты в Ping Pong и Boxing Gym.

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Сергей Сурепин
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