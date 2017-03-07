Во Франции учителя уволили за чтение Библии на уроке

Во Франции педагога начальной школы уволили за то, что на своём уроке он зачитывал детям отрывки из Библии. Против подобных занятий выступили родители, а директор учебного заведения увидел в них нарушение принципа светскости страны. Об этом сообщает thelocal.fr.

Узнав о том, что преподаватель начальной школы коммуны Маликорн (Центральная Франция) на своих уроках читает подопечным Священное Писание, родители написали анонимную жалобу директору школы. Глава учебного заведения счёл действия педагога нарушением политики секуляризации (принцип отделения церкви от государства), которой придерживается Франция, и мужчина был уволен.

Сейчас причастных к увольнению должностных лиц обвиняют в неоправданно резких мерах по отношению к учителю.

Когда об увольнении учителя узнал мэр Маликорна, он заявил, что это решение было ошибочным и неоправданным. Кроме того, учитель пользовался большим уважением среди подопечных и многих родителей.

Следует отметить, что во Франции учителям в школах не запрещается рассказывать подопечным о Коране или Библии, но им строго запрещено проповедовать какую-либо религию и склонять к ней школьников. Кроме того, с целью укрепления секуляризации в 2013 году был принято постановление, которое обязало все образовательные учреждения повесить на видном месте памятку с перечислением принципов светскости Французской Республики.