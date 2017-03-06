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Регион
Опубликовано 6 марта 2017, 12:45

Путин лично поздравит Терешкову с 80-летием

Фото:&copy; РИА Новости/Игорь Агеенко

Фото:© РИА Новости/Игорь Агеенко

Сегодня Владимир Путин лично встретится с первой женщиной-космонавтом в мире Валентиной Терешковой и поздравит её с громким юбилеем. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Сегодня мы отмечаем 80-летие Валентины Терешковой всей страной. В том числе и президент Владимир Путин, который встретится с Валентиной Терешковой и поздравит её с юбилеем, — сказал Дмитрий Песков.

Он также предположил, что президент России будет разговаривать с легендарной женщиной-космонавтом.

— Зная Терешкову, можно ожидать, что она воспользуется случаем, чтобы поднять вопросы, связанные с её работой, которой она активно продолжает заниматься, — отметил Песков.

Напомним, в начале марта президент РФ подписал указ о присуждении Терешковой ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени.

Валентина Терешкова родилась 6 марта 1937 года. В 1963 году она стала первой в мире женщиной, совершившей полёт в космос. В том же году ей было присуждено звание Героя Советского Союза.

Валентина Терешкова в настоящее время занимает пост заместителя председателя Комитета Госдумы по международным делам.

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Александр Юнашев
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