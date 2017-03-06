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Опубликовано 6 марта 2017, 10:18

Авторам Crysis продолжают задерживать зарплату

Фото: &copy; Flickr/Steve Wilson

Фото: © Flickr/Steve Wilson

В декабре прошлого года Crytek закрыла сразу пять студий, однако зарплату разработчикам до сих пор не выплатили.

Один из представителей компании рассказал, что в этом году он ещё ни разу не получил оплаты за свою работу. Также он до сих пор ждёт обещанный оклад за январь, в то время как руководство студии ещё ничего не говорило насчёт оплаты труда за февраль.

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Разработчики Crysis остались без денег

Фото: © Flickr/Steve Wilson

До мая 2016 года проблем с выплатой зарплат в Crytek не было. Оплату за май задержали на девять дней, за июнь и август — на две недели, а за сентябрь задержка выплаты зарплаты составила больше месяца. Октябрьский оклад разработчики получили только 17 декабря.

Напомним, в конце прошлого года состоялось совещание, на котором руководство пообещало, что вскоре всё стабилизируется.

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Сергей Сурепин
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