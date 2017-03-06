Бронелифчики и латекс. Семь самых сексуальных героинь видеоигр

Байонетта

Горячая учительница — один из самых распространённых сексуальных стереотипов современности. Ребята из Sega это прекрасно понимают. Именно поэтому главная героиня игры Bayonetta крайне похожа на горячую учительницу старших классов. Тем более что она ведьма!

Она владеет магией на уровне Гарри Поттера или даже выше, а в умении обращаться с огнестрельным оружием ей позавидовал бы сам Клинт Иствуд. Но самое главное, что любая нечисть в ужасе разбегается при одном упоминании этой красотки, поэтому расслабьтесь и получайте удовольствие.

Милина

Милина — клон другой известной героини Mortal Kombat — Китаны. Правда, неудачный. Лицом не вышла. Но это же вас не остановит? На крайний случай — пакет на голову исправит все недочёты. А впрочем, её зубастая пасть — вызов для любителей экстрима.

Но будьте аккуратны, несмотря на её внешность, она является одним из самых смертоносных бойцов во вселенной Mortal Kombat и наследницей Шао-Кана. В общем, приданое у неё отличное и полностью компенсирует её визуальные недочёты.

Тали'Зора

Мы играем в игры, чтобы развлечься и получить новые ощущения. В Mass Effect, например, можно выбирать — заняться сексом с простой девушкой или инопланетной красоткой. Обязательно выбирайте вторую. Красивых девушек полно, а вот инопланетянок — дефицит.

Тем более что её лицо скрывает стеклянная маска, это даёт нам возможность пофантазировать о её внешности. Кстати, Тали неплохо обращается с техникой, поэтому лучшим способом завлечь её в свои апартаменты будет просьба по переустановке Windows.

Чунь-ли

Спортивные женщины — один из самых привлекательных типажей. Если вы давно хотели узнать, какова Машкина ляжка на ощупь, Чунь-ли идеальный выбор. Также она в совершенстве владеет карате, капоэйра и тхэквондо.

Если вы давно мечтали заняться "боевыми искусствами" с сексапильным мастером — это ваш шанс. Можете быть спокойны, плохому она вас точно не научит. Кстати, Чунь-ли стала первым женским персонажем в истории файтингов — девушка-легенда.

Трисс Меригольд

Наш топ просто не мог обойтись без рыжей красавицы-чародейки Трисс Меригольд. Одна из сильнейших волшебниц во вселенной "Ведьмака" и одна из фавориток ведьмака Геральта. Который разбивает ей сердце своими отношениями с Йеннифер — единственной девушкой, в которую Геральт по-настоящему был влюблён.

За все испытания, которые Трисс уготовила судьба, она заслуживает кого-то симпатичнее, чем седой импотент, страдающий от зависимости к зельям неизвестного происхождения. Тем более что для этого у неё есть все данные — как чародейские, так и физические.

Сара Керриган

Чрезвычайно атлетичная рыжая красотка, подверженная чудовищным мутациям, которые изменили её тело до неузнаваемости. Пара костяных крыльев, органические дреды и горящие зрачки. Судьба очень круто обошлась с Сарой, навечно оставив свой отпечаток.

Но чем чёрт не шутит, она, между прочим, спасла галактику от полного уничтожения. Разбила сердце простому шерифу Джиму Рейнору, который был готов пожертвовать ради неё всем, но был жестоко отвергнут. Кстати, не стоит забывать, что Керриган — Королева Клинков и командует одной из самых опасных армий во вселенной — роем зергов. Поэтому лучше не переходить дорогу этой красотке.

Джульет Старлинг

Эта сексапильная чирлидерша команды San-Romero Knights знает, как завести толпу и не только. Она отлично обращается с бензопилой, поэтому наша "Дружба" однозначно приведёт её в экстаз. Хотя зомби распиливать — это вам не дубы валить.

Тем более что её преданность не знает границ. Из-за ряда событий ей пришлось отпилить голову своему возлюбленному, которую она бережно носит с собой на поясе. Но только голова не сможет дать ей всех преимуществ целого мужчины. Поэтому парень может украшать полку, пока вы проводите время с этой красоткой.