Национальные воинские части:

Обратимся к началу начал — к той битве, в которой родилось наше государство. Вот как писал о ней историк Ключевский: "Почти вся Северная Русь под руководством Москвы стала против Орды на Куликовом поле и под московскими знаменами одержала первую народную победу над агарянством. Это сообщило московскому князю значение национального вождя Северной Руси в борьбе с внешними врагами. Так, Орда стала слепым орудием, с помощью которого создавалась политическая и народная сила, направившаяся против неё же."

Московские князья приобретают статус национальных вождей! Но что же мы видим после Куликовской победы, уже в XIV веке? А видим мы интереснейшую вещь — в Московском княжестве оформляется этносословная группа служилых татар. Кто-то приходил на службу князьям московским как простой наёмник. Кто-то, как потомки Чингисхана и биев Ногайской орды, поступал на службу Москве как феодал, получая "в кормление" города, скажем, Серпухов или Коломну, или оказывался в составе Великого княжества вместе со своими землями и подданными.

Молодое и малонаселённое государство нуждалось в каждом человеке, кто мог бы встать в общий строй и сражаться против общего врага. Служилых татар использовали в бою в соответствии с их укладом жизни — для разведки, в качестве лёгкой конницы. По отношению к ним во всей полноте применялся принцип "доверяй, но проверяй". В бою национальные части сопровождали русские приставы, обладавшие всей полнотой власти (примерно как комиссары Гражданской войны…). Ну и запираться в осаждаемых городах иррегулярной татарской коннице не разрешалось.

Самой яркой страницей истории национальных воинских частей Российской империи была Отечественная война 1812 года. Против Великой армии Наполеона, общеевропейской (французами была только половина от 390 тысяч, вторгшихся в Россию) выступил 31 национальный полк: 20 башкирских, четрые крымско-татарских, три калмыцких, два мещерякских (укомплектованных татарами-мишари), два тептярских (тептяри — военнослужилое сословие среди башкир). Полки эти внесли значительный вклад в партизанскую войну против вторгшихся в Россию "двунадесять языков", и с честью участвовали в Заграничных походах 1813–1814 гг.

В Отечественной войне и заграничных походах приключались удивительные вещи. 1 июля 1812 года команда 1-го калмыцкого полка капитана Джамбы-тайши Тундутова разбила у Влодау венгерских гусар, потомков тех угров, перед которыми трепетала Европа. 15 февраля 1814 года конники 2-го калмыцкого полка у города Мо разгромили находившихся на наполеоновской службе египетских мамелюков. Одними из первых входили в поверженную столицу Франции бойцы 9-го башкирского, 2-го тептярского, 2-го мишарского полков были награждены серебряной медалью "За взятие Парижа 19 марта 1814 года". Ну а в свите Александра I в Париж входил партизан, товарищ Дениса Давыдова, георгиевский кавалер Александр Чеченский, воспитанник Николая Раевского, впоследствии первый генерал из чеченцев.

Наполеоновские войны, хоть и триумфально завершённые Российской империей, вместе с наступавшей индустриальной эпохой, первой войной которой для нашей страны была неудачная Крымская, продемонстрировали необходимость в массовой армии, опирающейся на резерв из прошедшего воинскую службу практически всего мужского населения. В России переход к такому принципу комплектования вооружённых сил положила реформа военного министра Милютина. И тут был неудачный опыт формирования финских национальных частей. Финляндия хоть и была в системе административного управления Российской империи генерал-губернаторством, но юридически оставалась Великим княжеством, связанным с императором личной унией, и население её жило в империи по свои законам.

И 12 февраля 1871 г. Милютин докладывал императору что "в России общественное мнение требует, чтобы финляндцы несли службу наравне с прочим населением Империи и сливались с ним в одной армии — русской". Общественное мнение, вдохновлённое тогдашними реформами и газетной гласностью (да, этот термин родился в середине XIX века), но формирование при Александре II девяти стрелковых финских батальонов и кавалерийского полка всё равно оказалось неудачным — финское общество было настроено националистически и согласно было на службу лишь в интересах защиты самой Финляндии. Так что финские части пришлось распустить, заменив их военным налогом в 10 млн марок (да, финны имели и свою валюту!) в год.

В последней войне Российской империи, Первой мировой, наибольшую известность получили два очень разных этнических воинских формирования — Кавказская туземная конная дивизия, "Дикая дивизия", и восемь латышских стрелковых полков, в 1916 году сведённых в Латышскую стрелковую дивизию. Кавказская туземная конная дивизия формировалась из добровольцев — коренные народы Северного Кавказа (чеченцы, ингуши, черкесы, дагестанцы) — призыву не подлежали. Привлекала джигитов в неё тяга к славе и, как отмечал генерал Деникин, к воинской добыче…

Командовали "Дикой дивизией" блестящие аристократы: от Великого князя Михаила Александровича до принца Фейзуллы Мирзы Каджара — потомка правителей Персии. И воевала "Дикая дивизия" с архаичным аристократизмом, сочетая фантастическую храбрость: одних пленных она взяла вчетверо больше своего списочного состава — с семейно-родовым укладом быта… Ну а скромные латыши дрались с извечным врагом батрака, германским помещиком и бюргером, защищая родной дом. Осенью 1915 года им удалось стабилизировать фронт под Ригой, закрыв кайзеровским войскам дорогу на Петроград.

Революция развела этнические воинские части по разные стороны. "Дикая дивизия" участвовала в Корниловском восстании. Латышские стрелки были опорой большевиков… Но говорить о национальных воинских частях в Гражданскую не имеет смысла — они хоть и имели место, но мало чем отличались от формирований всяких "атаманов" и "…республик". Национальные воинские части появляются в СССР в рамках военной реформы 1924–1928 гг. Тогда это было обусловлено двумя вещами: у разорённой страны денег хватало лишь на территориальные, развёрнутые по месту призыва, части.

Ну и армию индустриальной эпохи, грядущей войны машин, приходилось строить в многонациональной крестьянской стране, попутно обучая бойцов грамоте. Весной 1925 г. в национальных воинских формированиях служило 65 тыс. человек — 10% от общей численности Красной армии. 95% азербайджанцев, 90% представителей Средней Азии, 45% армян и 35% грузин призывались неграмотными — одновременно учить их русскому языку, официальному языку РККА, было невозможно. Поэтому в 1926–1927 гг. на языки народов СССР были переведены военные уставы, наставления, учебные пособия…

Весной 1938 года, по мере развития экономики и народного просвещения, национальные воинские части были переформированы в общесоюзные воинские части с экстерриториальным комплектованием и дислокацией. Просветительская же функция за армией сохранялась — возможно, любителям военной истории попадались довоенные наставления, набранные крупным шрифтом, со знаками ударения — это делалось для удобства бойцов из союзных республик. Так что 316-я, Панфиловская, дивизия, хоть и была сформирована из граждан Казахстана и Киргизии, национальным соединением не была…

Но в Великую Отечественную национальные части появляются опять. Призывать приходилось и тех бойцов старших возрастов, кто не овладел в школах русским, кто проходил срочную в национальных частях. Первым соединением стала 201-я латышская стрелковая дивизия. Потом — 16-я Литовская стрелковая дивизия. 8-й Эстонский стрелковый корпус. Подхватили славу предков Башкирская и Калмыцкая кавалерийские дивизии. Азербайджанские горнострелковые и Армянские стрелковые дивизии, Грузинские пластуны, кавалеристы из Казахстана, Киргизии, Туркмении и Узбекистана… Всего 66 национальных воинских соединений! Национальные части существовали в СССР до 1950-х годов, когда нужда в них окончательно исчезла в связи с широким распространением русского языка и школьного образования. Образовательный проект индустриальной эпохи был завершён.

В апогее могущества СССР этнические подразделения создавались лишь для решения специальных задач. Так, в период очередного обострения отношений с Китаем в 1980 году был создан 177-й Отдельный Отряд специального назначения Главного разведывательного управления, на 70% укомплектованный бойцами-уйгурами. В случае войны 177-й ооСПН должен был вести боевые действия на территории Синьцзян-Уйгурского автономного округа КНР.