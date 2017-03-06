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Регион
Опубликовано 6 марта 2017, 13:48

Владимир Жириновский собрался в полёт на Марс

Фото: &copy; Life

Фото: © Life

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что готов среди других депутатов при необходимости отправиться в полёт на Марс. Об этом он сказал сегодня на открытии выставки "Чайка. Первый полёт", посвящённой 80-летию первой женщины-космонавта Валентины Терешковой. Поводом для таких слов Жириновского стали слова Терешковой, которая предложила своим коллегам вступить в ряды космонавтов.

— Мы сразу даём вам, Дегтярёв Михаил Владимирович, выпускник Самарского аэрокосмического университета, — сказал лидер ЛДПР. После чего согласился отправиться и сам, но только в ВИП-зоне.

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Андрей Григорьев
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