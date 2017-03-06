Владимир Жириновский собрался в полёт на Марс

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что готов среди других депутатов при необходимости отправиться в полёт на Марс. Об этом он сказал сегодня на открытии выставки "Чайка. Первый полёт", посвящённой 80-летию первой женщины-космонавта Валентины Терешковой. Поводом для таких слов Жириновского стали слова Терешковой, которая предложила своим коллегам вступить в ряды космонавтов.