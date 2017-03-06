Сервис Xbox Game Pass будет развиваться по модели Netflix

Руководитель игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер раскрыл подробности работы нового сервиса.

Сервис платной подписки на игры Xbox Game Pass, предназначенный для Xbox One и Windows 10, со временем станет платформой для размещения новых проектов от ведущих издателей видеоигр.

Новый сервис Microsoft порадует геймеров

По словам Фила Спенсера, развитие сервиса Xbox Game Pass будет происходить по модели, которую использует Netflix. Скорее всего, сервис будет ориентирован не только на уже вышедшие игры. Game Pass откроет подписчикам доступ к передовым проектам.

Глава игрового подразделения Microsoft добавил, что Netflix позволяет смотреть новые сериалы и фильмы. Поэтому разработчики попытаются перенять этот опыт в свой сервис.