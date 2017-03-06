Восемь человек погибли в давке за продуктовым пайком в Замбии
Восемь человек погибли, 28 получили ранения в давке на входе в спортивный комплекс в Лусаке, где проходила раздача продуктовых пайков для бедных, передаёт Reuters. Полиция инициировала расследование по факту трагедии.
Раздачей гуманитарной помощи для нищих жителей Замбии занимались представители христианской религиозной общины. По их данным, в очередь перед пунктом раздачи питания выстроилось не менее 30 тысяч человек.
Отметим, по данным Всемирного банка, 60% населения Замбии живут за чертой бедности.