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Регион
Опубликовано 6 марта 2017, 14:10

Восемь человек погибли в давке за продуктовым пайком в Замбии

Восемь человек погибли, 28 получили ранения в давке на входе в спортивный комплекс в Лусаке, где проходила раздача продуктовых пайков для бедных, передаёт Reuters. Полиция инициировала расследование по факту трагедии.

Раздачей гуманитарной помощи для нищих жителей Замбии занимались представители христианской религиозной общины. По их данным, в очередь перед пунктом раздачи питания выстроилось не менее 30 тысяч человек.

Отметим, по данным Всемирного банка, 60% населения Замбии живут за чертой бедности.

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Светлана Купчинская
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