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Регион
Опубликовано 6 марта 2017, 15:39

В Швеции у берегов пляжа обнаружили подводную мину 1930-х годов

Фото: &copy; forsvarsmakten.se

Фото: © forsvarsmakten.se

У южных берегов Стокгольмского архипелага, у берега пляжа, где летом отдыхает большое количество туристов, была обнаружена подводная мина, возраст которой составляет 86 лет, передаёт The Local.

Шведские военные сообщили, что это мина Ф-31 производства 1931 года, но определить, боевая она или учебная, не представляется возможным, так как она покрылась водорослями и маркировку невозможно прочесть.

Мину закрепили, чтобы её не унесло в море. Планируется, что в ближайшее время её оттащат на глубину и там осуществят подрыв.

Все 20 жителей острова Långgarn на время проведения сапёрных работ будут эвакуированы.

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В Швеции у берега пляжа была обнаружена подводная мина 1930-х годов выпуска

Фото: © forsvarsmakten.se

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Александр Шоршин
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