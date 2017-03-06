В Швеции у берегов пляжа обнаружили подводную мину 1930-х годов
У южных берегов Стокгольмского архипелага, у берега пляжа, где летом отдыхает большое количество туристов, была обнаружена подводная мина, возраст которой составляет 86 лет, передаёт The Local.
Шведские военные сообщили, что это мина Ф-31 производства 1931 года, но определить, боевая она или учебная, не представляется возможным, так как она покрылась водорослями и маркировку невозможно прочесть.
Мину закрепили, чтобы её не унесло в море. Планируется, что в ближайшее время её оттащат на глубину и там осуществят подрыв.
Все 20 жителей острова Långgarn на время проведения сапёрных работ будут эвакуированы.
В Швеции у берега пляжа была обнаружена подводная мина 1930-х годов выпуска