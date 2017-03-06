Мироточащий депутат

За прошедшие выходные все успели обсудить Наталью Поклонскую и её заявление о мироточении бронзового бюста Николая II. После этого было сказано много слов и о Поклонской, и о последнем русском императоре, и об РПЦ и православии вообще.

Появилась даже конспирологическая версия: дескать, Поклонская отвлекает публику от очередного расследования Навального. Впрочем, секта "свидетелей Навального" убеждена, что весь мир существует исключительно для того, чтобы отвлекать россиян от расследований оппозиционера.

Зачастую, если слышишь шум, важно понять, не о чём шумят, а о чём помалкивают. Ситуация с Поклонской — одна из таких. Николай II, РПЦ, "царебожники" и мироточения — это всё, конечно, интересно. Но хотелось бы напомнить, что Наталья Поклонская — действующий депутат Государственной думы РФ. И не рядовой: она председатель одной комиссии, член другой и заместитель председателя одного из думских комитетов.

Безопасность и противодействие коррупции, достоверность сведений о доходах депутатов, расходы федерального бюджета в сфере обороны и нацбезопасности — вот за что отвечает Наталья Поклонская в Государственной думе официально. Поэтому хотелось бы спросить, а как обстоят дела по этим направлениям? Что происходит в подотчётных депутату Поклонской сферах?

Ничего этого мы не знаем. По крайней мере, от депутата Поклонской. Зато мы видим, как депутат Поклонская участвует в мощнейшей рекламной кампании фильма "Матильда". А теперь мы знаем о мироточениях бюста Николая II. Ко всему этому можно было бы отнестись с долей юмора, если бы была какая-то другая информация о профильной деятельности депутата Поклонской.

Сайт Госдумы позволяет несколько пролить свет на этот вопрос. Согласно размещённой там статистике, за прошедшее время она стала автором двух законопроектов и выступала шесть раз. Также Наталья Поклонская посетила 89% думских заседаний, хотя на этих заседаниях почему-то в 46% случаев не голосовала. Если посмотреть на статистику, то Поклонская, например, не уделила внимания изменениям в Жилищном кодексе, Лесном кодексе, закону о государственной границе и т.п.

Оставила без внимания она и изменения в Жилищном кодексе, касающиеся продления срока бесплатной приватизации жилых помещений в Крыму и Севастополе — хотя, казалось бы, её регион. То есть примерно на каждый второй вопрос, обсуждавшийся в Госдуме седьмого созыва, депутат Поклонская клала большой и толстый бюст Николая II.

Вот короткая информация о двух законопроектах, где она числится соинициатором (заранее извиняюсь за бюрократический язык).

Первый — законопроект № 55228-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О парламентском контроле". Законопроект находится на стадии рассмотрения в первом чтении (20 декабря 2016 года рассмотрение перенесено). Посвящён он уточнению процедур прохождения думских законопроектов. Как указано в пояснительной записке, если принимаемый Госдумой федеральный закон требует от правительства принятия подзаконных нормативных актов — их проекты нужно представить вместе с проектом закона. Также уточняются некоторые процедуры контроля и отчётности. Это должно усилить взаимодействие между ГД и правительством, сделать законодательную деятельность более эффективной. Специфическая, но потенциально важная и интересная тема, если о ней говорить. Но депутат Поклонская предпочитает говорить о мироточении.

Второй — законопроект № 69201-7. Поклонская тоже один из его соавторов. Здесь и объяснять не надо. Это изменения в законы "О гражданстве РФ" и "О правовом положении иностранных граждан в РФ" в части предоставления упрощённого гражданства РФ носителям русского языка.

Первый закон вообще не обсуждался в прессе, второй — обсуждался, но получил разноречивые трактовки. Одни комментаторы сочли, что процедура принятия российского гражданства для носителей русского языка упрощается, другие — что она станет более сложной. И здесь мы снова хотели бы услышать разъяснения от бывшего крымского прокурора, земляков и бывших соотечественников которой обсуждаемый вопрос затрагивает напрямую.

Из шести выступлений депутата Поклонской один раз она задавала вопрос председателю Счётной палаты Голиковой, один раз выступала на тему пожарной безопасности, один раз — поздравляла сотрудников прокуратуры и три раза представляла законопроекты, прошедшие обсуждение в возглавляемой ею комиссии (кстати, все законопроекты интересные).

Ничего этого о деятельности депутата Поклонской широкая публика не знает, хотя могла бы. Работа её комиссии в достаточной степени не освещена. Зато публике известно о личной борьбе Натальи Поклонской с художественными фильмами, её религиозных взглядах и тому подобном. И это не единичный случай — все мы помним истории с депутатами Толстым и Милоновым.

Мы все помним: о текущем созыве Государственной думы писали как о её перезапуске. Дескать, под руководством Вячеслава Володина нижняя палата парламента должна из бешеного принтера превратиться в слаженный трудовой коллектив, в "лоббиста регионов" и тому подобное. И вроде бы даже что-то стало получаться. Но одно эксцентричное выступление депутата на экзотическую тему способно сломать впечатление о нормальной работе Думы на месяцы. Запомнится это: мироточение, Николай II, борьба с фильмами, крестные ходы и тому подобное.

Такое чувство, что некоторые депутаты используют свой публичный ресурс не самым рациональным образом. И не только портят впечатление о работе всей нижней палаты, но и на пустом месте создают нездоровый общественный ажиотаж. Сомневаюсь, что для Натальи Поклонской роль городского сумасшедшего — наиболее достойная и желанная роль.