Дату выхода Sniper: Ghost Warrior 3 вновь перенесли
Фото: © facebook.com/SniperGhostWarrior
Ранее релиз игры разработчики переносили на 4 апреля, а изначально она должна была выйти 27 февраля.
Студия CI Games объявила об очередном переносе Sniper: Ghost Warrior 3. Теперь релиз симулятора снайпера ожидается 25 апреля 2017 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.
Игра Sniper: Ghost Warrior 3 задерживается
Фото: © facebook.com/SniperGhostWarrior
По словам автором игры, Sniper: Ghost Warrior 3 стала чуть ли не самой амбициозной их игрой, а потому на полировку отдельных её аспектов потребовалось больше времени, чем они предполагали.
Разработчики уверены, что фанаты серии только выиграют из-за переноса даты выхода их нового проекта.