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Опубликовано 6 марта 2017, 14:34

Дату выхода Sniper: Ghost Warrior 3 вновь перенесли

Фото: &copy;&nbsp;facebook.com/SniperGhostWarrior

Фото: © facebook.com/SniperGhostWarrior

Ранее релиз игры разработчики переносили на 4 апреля, а изначально она должна была выйти 27 февраля.

Студия CI Games объявила об очередном переносе Sniper: Ghost Warrior 3. Теперь релиз симулятора снайпера ожидается 25 апреля 2017 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

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Игра Sniper: Ghost Warrior 3 задерживается

Фото: © facebook.com/SniperGhostWarrior

По словам автором игры, Sniper: Ghost Warrior 3 стала чуть ли не самой амбициозной их игрой, а потому на полировку отдельных её аспектов потребовалось больше времени, чем они предполагали.

Разработчики уверены, что фанаты серии только выиграют из-за переноса даты выхода их нового проекта.

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Сергей Сурепин
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