Дату выхода Sniper: Ghost Warrior 3 вновь перенесли

Студия CI Games объявила об очередном переносе Sniper: Ghost Warrior 3. Теперь релиз симулятора снайпера ожидается 25 апреля 2017 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

По словам автором игры, Sniper: Ghost Warrior 3 стала чуть ли не самой амбициозной их игрой, а потому на полировку отдельных её аспектов потребовалось больше времени, чем они предполагали.