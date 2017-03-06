Путин вручил Терешковой два подарка, указывающих на её позывной Чайка
Фото: сайт президента РФ
Российский президент Владимир Путин лично поздравил первую женщину-космонавта в мире Валентину Терешкову с юбилеем и вручил ей два подарка, указывающих на её позывной Чайка. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Фото: сайт президента РФ
Глава государства вручил Терешковой на 80-летний юбилей скульптуру "Чайка садится на воду" автора Иулиана Рукавишникова и картину "Чайки над Волгой" Виталия Зайцева.
У нас два подарка. Это Ваш позывной. Как раз, собственно, из Ваших родных мест картина
Владимир Путин, вручая Терешковой два подарка
Валентина Терешкова родилась 6 марта 1937 года. В 1963 году она стала первой в мире женщиной, совершившей полёт в космос. В том же году ей было присуждено звание Героя Советского Союза.