Путин вручил Терешковой два подарка, указывающих на её позывной Чайка

Российский президент Владимир Путин лично поздравил первую женщину-космонавта в мире Валентину Терешкову с юбилеем и вручил ей два подарка, указывающих на её позывной Чайка. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Фото: сайт президента РФ

Глава государства вручил Терешковой на 80-летний юбилей скульптуру "Чайка садится на воду" автора Иулиана Рукавишникова и картину "Чайки над Волгой" Виталия Зайцева.

У нас два подарка. Это Ваш позывной. Как раз, собственно, из Ваших родных мест картина Владимир Путин, вручая Терешковой два подарка