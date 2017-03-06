Автор картины, которую Путин подарил Терешковой, рассказал историю её создания

Владимир Путин поздравил первую женщину-космонавта Валентину Терешкову с 80-летием и подарил ей скульптуру и картину, связанные с образом чаек. Лайф рассказывает о том, кто и как создавал эти произведения искусства.

Художник из Казани Виталий Зайцев рассказал Лайфу историю создания картины "Чайки над Волгой", которую Владимир Путин подарил на юбилей Валентине Терешковой, имевшей позывной Чайка.

— Валентине Терешковой подарили оригинал. Это моё личное сочинение, — отметил Зайцев. — Я написал эту картину в 2017 году, мне её заказали. Заказан был именно сюжет "Чайки над Волгой".

Сначала я сделал эскиз, его утвердили в правительстве, потом я буквально за 10 дней картину нарисовал. Такой картины, как у Валентины Терешковой, не будет ни у кого. Я одинаковые картины никогда не делаю Виталий Зайцев, автор картины "Чайки над Волгой"

По словам художника, при работе он вдохновлялся местами, расположенными близ Казани. — Это не конкретное место. Дальний план и часть берега — это одно место, а сосны находились чуть дальше. Потом я просто всё объединил в одну картину.

Зайцев признался, что его работу впервые дарили на столь высоком уровне. Но при этом отметил, что и раньше у него было много заказов. На сайте арт-галереи можно купить меньший по размеру этюд к картине "На Волге (Чайки)". Именно на основании этого этюда потом был сделан оригинал "Чаек над Волгой". Стоимость выполнения копии этюда составляет 50 тысяч рублей. Цену картины, подаренной Терешковой, Виталий Зайцев назвать отказался.

Также лидер РФ вручил Валентине Терешковой скульптуру "Чайка садится на воду" известного скульптора Иулиана Рукавишникова.

Фото предоставлено пресс-службой Александра Рукавишникова.

— Мне очень приятно, что Владимир Владимирович, оценив творчество моего отца, сделал такой подарок Валентине Терешковой. Отец дружил со многими советскими космонавтами, но не знаю, был ли лично знаком с Валентиной Владимировной. И я крайне рад, что скульптура из нашей семейной коллекции будет находиться у столь достойного человека, — заявил Лайфу сын скульптора Александр Рукавишников.

— Подаренная скульптура из поздней серии Иулиана Рукавишникова, посвящённой природе. Было много скульптурных работ: всевозможных птиц, животных, растений или отсылок к ним. Это была его последняя большая объёмная творческая серия, не заказная, — рассказала пресс-секретарь Александра Рукавишникова Татьяна Кисулина. — Скульптура "Чайка садится на воду" сделана в 1996 году и существует в одном экземпляре. Валентине Терешковой подарили оригинал. Его подготовили: начистили, отполировали и передали в Администрацию Президента. До этого скульптура была в семейной коллекции у Александра Иулиановича.