В СССР секс был

Оглавление Приходи и бери Рано не поздно, а много не мало Хватит это терпеть

Революция 1917 года закончилась. Победили в ней прежде всего советские женщины, которые выходили на шествия вместе с мужчинами, а после того как улеглась революционная пыль, потребовали себе право голосовать. Помимо новых прав и свобод девушки решили внести изменения и в свою личную жизнь. Прежде всего дамы потребовали больше секса. И желательно разного.

А секс в СССР был. Ничто человеческое советским гражданам чуждо не было, да и должны же были комсомольцы и комсомолки постарше как-то развлекаться томными вечерами.

Но тогда, в двадцатых годах прошлого века, всё было не так просто как сегодня. В первые годы существования Страны Советов секс успел превратиться в общедоступный товар потребления, стать большим идеологическим вопросом, а в итоге перестал существовать, подчинившись ряду строгих запретов.

Приходи и бери

Двадцатые годы прошлого столетия. Советские граждане, несколько лет назад пережившие революцию, уже справились с шоком и стали одержимы свободой и переменами. Новая страна, новые порядки, новый быт, новый труд — изменения коснулись каждой части их жизни. В определённый момент реформы должны были коснуться и половых отношений.

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Власти и лидеры Советской России, в том числе и Ленин, хотели решить "половой вопрос" — разобраться, какое место в жизни граждан СССР должны были занимать секс и отношения.

Советская молодёжь нашла свой ответ на "половой вопрос" — теорию стакана воды. Согласно ей, каждый советский гражданин мог и был должен удовлетворять свои половые потребности с кем и когда ему вздумается. А вот гражданка, которая ему откажет, считалась мещанкой и живым пережитком царизма. В идеале для обоих участников соития секс должен был стать чем-то обыденным и невыдающимся — как выпить стакан воды.

В рамках этой теории романтические мотивы приравнивались к "телячьим нежностям". Поэзия и вообще жанры интимных посланий назывались "писаками бумагомарателей". Отрицались любые стороны секса, кроме самых простых: удовлетворение животных стремлений и деторождение.

Советские сторонники "свободной любви" стремились к миру, где жена будет советовать мужу любовниц из своих наиболее умелых подруг, а муж будет без каких-либо смущений предлагать свою жену "изголодавшимся" товарищам. Ближе к тридцатым предлагалось отменить брак как таковой и сделать секс чем-то вроде национального товара общего пользования.

Идеология "стакана воды" проникла в общество так глубоко, что в газетах стали публиковать истории о сексуальных скандалах в советских семьях. Обыденная для 1925 года статья в "Правде": муж подруги предлагает у него переночевать и заранее объясняет, что жена болеет, поэтому удовлетворить его сексуально не может. В ответ на отказ он разражается длинной тирадой о том, что "некоторые мещанки не в силах постичь всю глубину коммунистического учения".

И это женатые мужчины. Молодёжь в той же "Правде" публикует колонки о том, что "комсомолки, отказывающиеся от половых сношений, — мелкобуржуазные ретроградки, не способные освободиться от устаревших предрассудков и идеологии". За материал подобного рода автора сегодня растерзали бы кровожадные феминистки, но тогда это была типичная повестка дня.

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Половая свобода того времени служила коммунизму. Молодых строителей нового общества от высшей цели ничто не должно было отвлекать: ни коротенькие юбки, ни милые ножки.

Рано не поздно, а много не мало

Половая свобода была, конечно, прекрасной целью. Только мало кто тогда стремился объяснять подросткам, как правильно этой свободой распоряжаться. Статистика выглядела так: в больших городах девственниками до 18 лет доживала половина молодых людей, а в деревнях лишь четверть.

С деревнями связывалось большинство бед молодых жителей Советов. Журнал "Здоровая деревня" за 1928 год писал, что с ранних лет дети деревни становятся свидетелями половой жизни взрослых, из-за чего созревание приводит их к извращениям — онанизму и ранней половой жизни.

Онанизм и раннее начало половой жизни считались главными пороками молодого комсомольца. Влияние мастурбации на организм признавалось более губительным, чем курение и алкоголизм, а сам акт считался настолько порочным, что молодые люди, прибегавшие к нему за неимением партнёров в течение нескольких лет, признавались потом в "страшных душевных муках" и даже пытались покончить с собой.

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С онанизмом предлагали бороться прежде всего спортом — уставший и выплеснувший напряжение подросток с большей вероятностью держал руки на одеяле. С половыми контактами между мальчиками и девочками 13–16 лет справиться не могли, поэтому просто приводили устрашающую статистику о "ночёвках" на сеновалах и в избах, которые для 5 процентов деревенских мальчиков становятся обычным делом уже в 11–12 лет. Здоровым возрастом для начала половой жизни "Здоровая деревня" считала 21–22 года.

Безграмотная молодёжь Союза, взвинченная "теорией стакана воды", не только радостно спала с первыми попавшимися партнёрами, ссылаясь на коммунистические ценности. Со временем она открыла для себя весь спектр неприятных сюрпризов, связанных с беспорядочной половой жизнью. 20 тысяч только зарегистрированных, "белых", абортов, сотни тысяч заболеваний сифилисом и триппером и разводы в браках, где муж или жена не были рады тому, что вторая половинка регулярно уходит "попить" к знакомой или соседям.

С безграмотностью боролись в печатной периодике. Журнал "Путь к здоровью" с середины 20-х выпускал двойные специальные номера "про это", в которых уделял внимание острым социальным вопросам, например проституции. Там же публиковались сборники советов под заголовком "Гигиена брака".

"Путь к здоровью" рекомендовал почаще проходить врачебный осмотр, беречься от сифилиса и триппера, мыться перед сексом и не заниматься им в грязи, а также во время месячных. Однако рядом с уместными советами не заниматься сексом пьяными и "с не расположенными к соитию" людьми находились удивительные рекомендации "не пренебрегать сексуальным воздержанием", поскольку "злоупотребляющие половыми сношениями люди рано стареют и утрачивают половую функцию".

У "Пути к здоровью" была единственная проблема. Советы, которые давал журнал, не были нужны людям, которые умели читать, — они, как правило, знали о половой гигиене и без него. А вот малограмотной молодёжи, которая журнал не читала, пара советов оттуда могла спасти жизнь. Некоторые заболевания, вроде сифилиса, тогда лечить не умели, поэтому смертность пациентов достигала 50–60 процентов.

А у "теории стакана воды" проблемы были ещё хуже. В августе 1926 года полдюжины хулиганов во главе с Павлом Кочергиным затащили комсомолку Любовь Белову в ленинградский сквер Чубарова и насиловали её по очереди шесть часов. Общественный резонанс тогда было не сравнить ни с чем: в первую же неделю после происшествия в ленинградские газеты поступили петиции от всех крупных предприятий города с подписями 50 тысяч рабочих.

На судебном процессе против насильников Кочергин и его подельники выражали полное недоумение. До самого оглашения приговора у них не укладывалось в голове, что Белова не была согласна выполнить свой комсомольский долг. Они-то свой выполняли уже не в первый раз: Белову к суду не успели поставить на ноги психологически, но уже вылечили гонорею, которую студентка получила от чубаровцев.

Хватит это терпеть

Неизвестно, стала ли история Беловой и чубаровцев последней каплей в решении "полового вопроса" или так совпало, но с этого момента власть начинает медленно, но верно выдавливать из общества веяния "свободной комсомольской любви".

"Половой вопрос" решали десять лет. К середине тридцатых успели запретить эротику, на которую десять лет до этого смотрели сквозь пальцы, время от времени критикуя в стенгазетах и печати. В то же время власти наложили запрет на аборты, создав гигантскую сеть подпольных абортариев. Ради сохранения советской семьи было прекращено производство контрацептивов, а для развода уже недостаточно было подать заявление в загс — требовалось настоящее судебное разбирательство. В журналах перестали писать инструкции и давать ценные советы.

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От этого советский человек не перестал заниматься сексом. В самом деле, не почкованием же ему размножаться. Но былая удаль и лёгкость, с которой комсомольцы занимались любовью друг с другом (или товарищ с товарищем), уступила место глубоким табу на любую публичность отношений. Заграничное слово "секс" на ближайшие пятьдесят лет станет чуть ли не ругательным. В него заложат все плохие смыслы разом: однополые связи, извращения, супружескую неверность, распутство в одежде и беспорядочные отношения.