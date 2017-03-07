Объявлена дата выхода хоррора Outlast 2

Студия Red Barrels объявила дату выхода своего нового хоррора с видом от первого лица Outlast 2.

На прошлой неделе Red Barrels сообщила о завершении разработки Outlast 2, чем вызвала спекуляции фанатов о скором выходе игры. Догадки подтвердились: хоррор выйдет на PC, Xbox One и PS4 уже 25 апреля.

Также студия сообщила, что вместе со второй номерной частью будет выпущен сборник всех трёх игр серии, в который войдут Outlast, Outlast: Whistleblower и Outlast 2. Комплект Outlast Trinity выйдет на PS4 и Xbox One 25 апреля.