Из Conan Exiles на Xbox One уберут наготу
Фото: © facebook.com/ConanExiles
Симулятор первобытного выживания Conan Exiles лишится самой известной особенности с выходом на Xbox One.
Conan Exiles стала доступна в феврале через программу Early Access в Steam. Среди прочих симуляторов выживания она выделилась в основном благодаря очень подробному редактору персонажей. С его помощью игроки могли настраивать в том числе размер груди (у женщин) и члена (у мужчин), а затем бегать голышом по игровому миру.
В будущей версии игры для Xbox One наготу придётся убрать, иначе Conan Exiles не пройдёт цензуру платформы.
В Conan Exiles на Xbox One скроют половые органы персонажей
Фото: © facebook.com/ConanExiles
Креативный директор студии Funcom Джоэл Байлос рассказал, что на таком изменении настояла сама Microsoft. Вероятно, разработчикам придётся скрыть и женскую грудь — частичная нагота американской компанией тоже не слишком приветствуется.
Та же участь постигнет и версию для PS4, выход которой запланирован на начало 2018 года. Джоэл уверен, что требования Sony на этот счёт не отличаются от тех, что предъявляет Microsoft.