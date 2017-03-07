Из Conan Exiles на Xbox One уберут наготу

Симулятор первобытного выживания Conan Exiles лишится самой известной особенности с выходом на Xbox One.

Conan Exiles стала доступна в феврале через программу Early Access в Steam. Среди прочих симуляторов выживания она выделилась в основном благодаря очень подробному редактору персонажей. С его помощью игроки могли настраивать в том числе размер груди (у женщин) и члена (у мужчин), а затем бегать голышом по игровому миру.

В будущей версии игры для Xbox One наготу придётся убрать, иначе Conan Exiles не пройдёт цензуру платформы.