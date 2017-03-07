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Опубликовано 7 марта 2017, 06:41

Из Conan Exiles на Xbox One уберут наготу

Фото: &copy;&nbsp;facebook.com/ConanExiles

Фото: © facebook.com/ConanExiles

Симулятор первобытного выживания Conan Exiles лишится самой известной особенности с выходом на Xbox One.

Conan Exiles стала доступна в феврале через программу Early Access в Steam. Среди прочих симуляторов выживания она выделилась в основном благодаря очень подробному редактору персонажей. С его помощью игроки могли настраивать в том числе размер груди (у женщин) и члена (у мужчин), а затем бегать голышом по игровому миру.

В будущей версии игры для Xbox One наготу придётся убрать, иначе Conan Exiles не пройдёт цензуру платформы.

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В Conan Exiles на Xbox One скроют половые органы персонажей

Фото: © facebook.com/ConanExiles

Креативный директор студии Funcom Джоэл Байлос рассказал, что на таком изменении настояла сама Microsoft. Вероятно, разработчикам придётся скрыть и женскую грудь — частичная нагота американской компанией тоже не слишком приветствуется.

Та же участь постигнет и версию для PS4, выход которой запланирован на начало 2018 года. Джоэл уверен, что требования Sony на этот счёт не отличаются от тех, что предъявляет Microsoft.

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