Объявлена дата выхода стратегии Warhammer 40,000: Dawn of War III

Новая стратегия от студии Relic, известной благодаря серии Company of Heroes, выйдет эксклюзивно на PC уже 27 апреля.

На данный момент разработчики находятся на финальном этапе работы над игрой, а вскоре Warhammer 40,000: Dawn of War 3 отправится в печать.