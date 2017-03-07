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Опубликовано 7 марта 2017, 07:17

Объявлена дата выхода стратегии Warhammer 40,000: Dawn of War III

Фото: &copy; vk.com/warhammer_40000_dawn_of_war_3

Фото: © vk.com/warhammer_40000_dawn_of_war_3

Компания Sega объявила дату релиза новой стратегии по вселенной Warhammer 40,000: Dawn of War 3.

Новая стратегия от студии Relic, известной благодаря серии Company of Heroes, выйдет эксклюзивно на PC уже 27 апреля.

На данный момент разработчики находятся на финальном этапе работы над игрой, а вскоре Warhammer 40,000: Dawn of War 3 отправится в печать.

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Стала известна дата выхода стратегии Dawn of War 3 во вселенной Warhammer 40,000

Фото: © vk.com/warhammer_40000_dawn_of_war_3

За восемь лет, прошедшие с выхода Dawn of War 2, студия-разработчик Relic успела сменить издателя. Ранее серию издавала компания THQ, но после её банкротства франшиза перешла к японской Sega.

Сейчас проходит закрытое бета-тестирование Dawn of War 3, записаться на которое можно на официальном сайте игры.

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Станислав Погорский
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