Зонд из StarCraft 2 станет героем Heroes of the Storm

В Сети появился трейлер нового персонажа игры Heroes of the Storm. Знакомьтесь, Probius. В английской версии игры этот юнит называется Probe, в русской — Зонд. Он выполняет функцию строителя, возводя сооружения инопланетной расы протоссов.

Из трейлера становится ясно, что герой будет выполнять те же функции, что и его братья из оригинальной игры StarCraft 2, — возведение пилонов (генераторов, которые подпитывают постройки этой расы) и фотонных пушек (защитных сооружений, выполняющих роль турелей).