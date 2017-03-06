Зонд из StarCraft 2 станет героем Heroes of the Storm
Компания Blizzard представила нового героя для игры Heroes of the Storm. Им станет юнит-строитель из игры StarCraft 2.
В Сети появился трейлер нового персонажа игры Heroes of the Storm. Знакомьтесь, Probius. В английской версии игры этот юнит называется Probe, в русской — Зонд. Он выполняет функцию строителя, возводя сооружения инопланетной расы протоссов.
Из трейлера становится ясно, что герой будет выполнять те же функции, что и его братья из оригинальной игры StarCraft 2, — возведение пилонов (генераторов, которые подпитывают постройки этой расы) и фотонных пушек (защитных сооружений, выполняющих роль турелей).
Зонд из StarCraft 2 станет новым героем Heroes of the Storm
Heroes of the Storm — многопользовательская игра в жанре MOBA. Самым известным представителем этого жанра является игра Dota 2.