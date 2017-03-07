Крупное обновление для PS4 выйдет 7 марта

Обновление прошивки версии 4.50 привнесёт несколько крупных изменений в систему консоли. Например, PS4 теперь будет поддерживать установку игр на внешние жёсткие диски объёмом до восьми терабайт.

Другое долгожданное нововведение: пользователи смогут устанавливать собственные обои в главном меню системы, используя скриншоты из игр или другие изображения. Также будет изменён дизайн меню быстрого доступа — теперь оно занимает ещё меньше места на экране.