Крупное обновление для PS4 выйдет 7 марта
Фото: © AA/ABACA/EAST NEWS
PlayStation завершила тестирование крупного системного обновления для консоли PS4.
Обновление прошивки версии 4.50 привнесёт несколько крупных изменений в систему консоли. Например, PS4 теперь будет поддерживать установку игр на внешние жёсткие диски объёмом до восьми терабайт.
Другое долгожданное нововведение: пользователи смогут устанавливать собственные обои в главном меню системы, используя скриншоты из игр или другие изображения. Также будет изменён дизайн меню быстрого доступа — теперь оно занимает ещё меньше места на экране.
Крупное обновление версии 4.50 для PS4 выйдет 7 марта
Фото: © AA/ABACA/EAST NEWS
Владельцы PS4 Pro теперь смогут использовать Boost Mode, позволяющий вручную повысить производительность в старых играх, которые не получили обновления для Pro-версии консоли.
Также будет добавлена возможность просмотра 3D-фильмов с помощью шлема виртуальной реальности PS VR.