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Опубликовано 7 марта 2017, 07:57

Крупное обновление для PS4 выйдет 7 марта

Фото: &copy; AA/ABACA/EAST NEWS

Фото: © AA/ABACA/EAST NEWS

PlayStation завершила тестирование крупного системного обновления для консоли PS4.

Обновление прошивки версии 4.50 привнесёт несколько крупных изменений в систему консоли. Например, PS4 теперь будет поддерживать установку игр на внешние жёсткие диски объёмом до восьми терабайт.

Другое долгожданное нововведение: пользователи смогут устанавливать собственные обои в главном меню системы, используя скриншоты из игр или другие изображения. Также будет изменён дизайн меню быстрого доступа — теперь оно занимает ещё меньше места на экране.

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Крупное обновление версии 4.50 для PS4 выйдет 7 марта

Фото: © AA/ABACA/EAST NEWS

Владельцы PS4 Pro теперь смогут использовать Boost Mode, позволяющий вручную повысить производительность в старых играх, которые не получили обновления для Pro-версии консоли.

Также будет добавлена возможность просмотра 3D-фильмов с помощью шлема виртуальной реальности PS VR.

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Станислав Погорский
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