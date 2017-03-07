В "Русгидро" рассказали о сроках ввода энергообъектов на Дальнем Востоке

— Положа руку на сердце — все сроки уже давным-давно прошли, и даже Благовещенская ТЭЦ приступила к работе, но сроки задержаны практически на 1,5–2 года. И надо сказать, что по другим объектам сроки сдвигаются аж до 2019 года, — заявил Богомолов в Госдуме.

Однако в "Русгидро" заявили, что такие заявления справедливы лишь отчасти. Кроме того, по тем направлениям, где есть задержки, они связаны с не зависящими напрямую от "Русгидро" обстоятельствами.

— Срок окончания работ на Сахалинской ГРЭС-2 и ТЭЦ в г. Советская Гавань возможен в 2018 году. Задержки в реализации проекта Сахалинской ГРЭС-2 были связаны с невыполнением генпроектировщиком сроков рабочего проектирования, недостаточной численностью персонала генподрядчика на площадке строительства и другим факторами. В части ТЭЦ в г. Советская Гавань причиной задержки является банкротство проектной организации, что привело к необходимости выбора нового проектировщика, а также неспособность генподрядной организации обеспечить необходимый темп работ. И тем не менее "Русгидро" принимает все меры по сокращению отставания по срокам ввода объектов в эксплуатацию. Также компания своевременно и в полном объёме рассчитывается с подрядными организациями, — сообщили Лайфу в пресс-службе "Русгидро".

Также, выступая в Госдуме, Богомолов отметил, что существует проблема сбыта тепловой энергии со станций, так как местное ЖКХ не готово к её приёму, приведя в пример Якутскую ГРЭС-2 и Благовещенскую ТЭЦ.

— Тепловая мощность второй очереди Благовещенской ТЭЦ востребована уже в настоящее время. Основное генерирующее оборудование второй очереди Благовещенской ТЭЦ было введено в работу ещё в 2015 году, как и было запланировано изначально. С этого момента вторая очередь Благовещенской ТЭЦ выдаёт тепловую и электрическую энергию в соответствии с диспетчерским графиком нагрузки. Строительство объектов второго этапа проекта, не влияющих на выдачу тепловой и электрической мощности, полностью завершено в 2016 году. По данным, предоставленным Администрацией г. Благовещенска, в 2017 году планируется подключение объектов к централизованной системе теплоснабжения города на общую тепловую нагрузку не менее 30 Гкал/час, — заявили в пресс-службе "Русгидро".

Также в компании сообщили, что пуск Якутской ГРЭС-2 запланирован на 2017 год. Для полной загрузки станции, её эффективной и экономичной работы необходима реконструкция городских котельных с преобразованием их в тепловые пункты.

— За эту реконструкцию отвечает администрация города в соответствии с Планом мероприятий, подписанным в 2013 году между ГО г. Якутск, ПАО "РАО ЭС Востока" и ПАО "Якутскэнерго", — отметили в компании. — Что же касается продажи электроэнергии в другие страны, то этот вопрос находится вне компетенции "Русгидро". Продажей занимаются сторонние организации. "Русгидро" лишь поставляет энергию в энергосистему России.