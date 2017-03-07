Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 марта 2017, 06:59

Борис Джонсон обвинил Россию в нагнетании напряжённости на Западных Балканах

Фото: &copy; РИА Новости/Григорий Сысоев

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Глава МИД Великобритании напомнил об обвинениях генпрокуратуры Черногории в адрес российских властей после неудавшегося госпереворота 2016 года.

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон обвинил Россию в нагнетании напряжённости на Западных Балканах, сообщает Deutsche Welle.

ЕС опасается превращения Балкан в "шахматную доску для игры крупных держав".

По словам Джонсона, Россия "принимает участие в разрушении стран на западе Балкан", что, по его мнению, "полностью недопустимо". В качестве примера британский политик привёл Черногорию, где местная генпрокуратура обвинила российские власти в причастности к неудавшемуся госперевороту осенью 2016 года.

В свою очередь, верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что Евросоюз приложит все усилия для того, чтобы показать западнобалканским странам "европейскую перспективу". Наибольшую обеспокоенность у Могерини вызывает положение Македонии, где уже два года длится политический кризис.

BannerImage
Артём Андреев
  • Новости
  • мид
  • Россия
  • Великобритания
  • обвинения
  • Борис Джонсон
  • В мире
  • Черногория
  • балканы
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar