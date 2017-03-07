Глава МИД Великобритании напомнил об обвинениях генпрокуратуры Черногории в адрес российских властей после неудавшегося госпереворота 2016 года.

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон обвинил Россию в нагнетании напряжённости на Западных Балканах, сообщает Deutsche Welle. ЕС опасается превращения Балкан в "шахматную доску для игры крупных держав".

По словам Джонсона, Россия "принимает участие в разрушении стран на западе Балкан", что, по его мнению, "полностью недопустимо". В качестве примера британский политик привёл Черногорию, где местная генпрокуратура обвинила российские власти в причастности к неудавшемуся госперевороту осенью 2016 года.