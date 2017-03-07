Борис Джонсон обвинил Россию в нагнетании напряжённости на Западных Балканах
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Глава МИД Великобритании напомнил об обвинениях генпрокуратуры Черногории в адрес российских властей после неудавшегося госпереворота 2016 года.
Глава МИД Великобритании Борис Джонсон обвинил Россию в нагнетании напряжённости на Западных Балканах, сообщает Deutsche Welle.
ЕС опасается превращения Балкан в "шахматную доску для игры крупных держав".
По словам Джонсона, Россия "принимает участие в разрушении стран на западе Балкан", что, по его мнению, "полностью недопустимо". В качестве примера британский политик привёл Черногорию, где местная генпрокуратура обвинила российские власти в причастности к неудавшемуся госперевороту осенью 2016 года.
В свою очередь, верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что Евросоюз приложит все усилия для того, чтобы показать западнобалканским странам "европейскую перспективу". Наибольшую обеспокоенность у Могерини вызывает положение Македонии, где уже два года длится политический кризис.