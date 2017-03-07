Постапокалипсис, пираты и демоны. Гид по еженедельным скидкам

Обзоры пользователей: в основном положительные.

Дата выхода: 29 ноября 2016 г.

Лучше одной игры могут быть только девять легендарных игр ныне почившего в Бозе издательства THQ, большинство из которых совсем недавно обрели второе дыхание благодаря бесплатным обновлениям. Так, дилогия про тёмного властелина Darksiders обзавелась поддержкой текстур в высоком разрешении, а юбилейное обновление для Titan Quest и вовсе реанимировало мультиплеер игры.

Помимо вышеперечисленных игр в состав сборника The New THQ Classics входят: две последние части марсианского шутера Red Faction, о сюжете которого мы рассказывали ранее, Full Spectrum Warrior и её сиквел Full Spectrum Warrior: Ten Hammers, футуристический шутер Frontlines, а также одна из частей гоночной серии MX vs ATV Reflex.

Весь комплект обойдётся вам всего в 399 рублей.

Обзоры пользователей: в основном положительные.

Дата выхода: 22 августа 2016 г.

Если душа хочет бороздить водные просторы, а до отпуска ещё работать и работать, то лучшим решением для вас станет игра Tempest, в которой игрокам предстоит погрузиться в романтику морских сражений под флагом "Весёлого Роджера".

Для исследования в игре доступны три полноценных региона, несколько десятков островов и сотни миссий разной степени сложности. Мешать же в этом вам будут другие пираты, а также члены мистического культа и гигантские монстры вроде легендарного Кракена. Не забыли разработчики из Lion's Shade и о главном: на выбор игрокам представлен широкий выбор кораблей и улучшений для них.

Со скидкой в 50% Tempest доступна до конца недели всего за 189 рублей.

Обзоры пользователей: в основном положительные.

Дата выхода: 28 мая 2016 г.

Если морским просторам вы предпочитаете архитектуру стран постсоветского пространства, а вместо динамики сражений — пугающую тишину, то обратите внимание на проект от независимого разработчика Сергея Носкова.

Игра под лаконичным названием "35ММ" повествует нам историю двух путешественников, отправившихся в долгую дорогу по опустевшим землям, оставленным людьми после глобальной эпидемии. По пути им предстоит бороться с такими проблемами, как нехватка боеприпасов, голод и отсутствие необходимого снаряжения.

Для проекта, собранного на коленках группой энтузиастов, "35MM" может похвастаться восхитительной графикой и впечатляющим музыкальным сопровождением.

Обзоры пользователей: очень положительные.

Дата выхода: 26 сентября 2011 г.

Продолжает нашу сегодняшнюю подборку игра Nuclear Dawn, сочетающая в себе, казалось бы, несочетаемые элементы шутера и тактической стратегии. Переключаясь между командованием отрядов и управлением отдельно взятым бойцом, нам предстоит исследовать обезображенные войной постапокалиптические ландшафты, блокировать передвижение врагов по улицам городов, попутно отстраивая и развивая собственную базу.

Сюжет Nuclear Dawn повествует о двух противоборствующих армиях Консорциума и Империи — объединений, сформированных выжившими в третьей мировой войне жителями планеты Земля. Принять одну из сторон нам, соответственно, и предстоит.

У каждой из сторон есть четыре класса с различными комплектами вооружения, насчитывающего более трёх десятков видов оружия, командные бои рассчитаны на сражения до 32 человек, а редактор карт позволяет готовить поле боя самостоятельно. Как вердикт — пропускать категорически не рекомендуем.

Обзоры пользователей: положительные.

Дата выхода: 17 января 2017 г.

Ещё одна тактическая стратегия в нашей сегодняшней подборке — M.E.R.C., не может похвастаться радикальными инновациями в игровом процессе, зато точно способна развлечь всех самых ярых фанатов новых частей XCOM. Тут вам и знакомые отряды из четырёх человек, и сносная сюжетная линия, достаточная для большинства игр подобного жанра.

Важно отметить, что на данный момент M.E.R.C. находится в стадии раннего доступа, а потому говорить о финальном качестве игры пока не представляется возможным.