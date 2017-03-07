Жириновский рассказал, чего хотят женщины

Лидер ЛДПР на заседании Госдумы проявил себя настоящим джентльменом и знатоком женских душ.

В Государственной думе в преддверии 8 Марта чествуют представительниц прекрасного пола. С поздравлений и пожеланий вечной весны началось сегодняшнее заседание нижней палаты.

Одним из первых женщин-парламентариев поздравил бессменный лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский. При этом он горячо посетовал, что если утром в их адрес прозвучали тёплые слова, то вечером они "всё равно отправятся варить борщ".

— Поздравить — поздравим, а вечером всё равно надо варить борщ и кормить своих мужей, — сказал политик, напомнив о высказывании депутата КПРФ Тамары Плетневой, которая жаловалась на слишком продолжительные пленарные заседания.