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Опубликовано 7 марта 2017, 10:50

ЛДПР направит встречный иск к Украине в Международный суд ООН

Фото: &copy; РИА Новости/Максим Блинов

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

По словам лидера политсилы Владимира Жириновского, обвинения официального Киева носят "чудовищный" характер.

Депутаты Госдумы от ЛДПР рассчитывают взыскать с Украины моральный ущерб в размере одного миллиарда рублей, подав встречный иск в Международный суд ООН. Об этом сегодня заявил лидер фракции Владимир Жириновский.

— Они террористами называют своих граждан. Если кто-то хочет оставаться русским, он террорист. Это чудовищно, — отметил политик. — Мы выставляем Украине ответный иск в тот же суд с просьбой возместить моральный ущерб на один миллиард рублей.

Отметим, иск Украины против России был подан в Международный суд ООН в январе этого года. Власти соседней страны обвиняют РФ в том, что она якобы нарушила две конвенции — по борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации расовой дискриминации. В частности, Киев требует, чтобы Россия "обеспечила эффективный контроль за своей границей", прекратила поддерживать ДНР и ЛНР.

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Марина Калегина
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