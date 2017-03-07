ЛДПР направит встречный иск к Украине в Международный суд ООН
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По словам лидера политсилы Владимира Жириновского, обвинения официального Киева носят "чудовищный" характер.
Депутаты Госдумы от ЛДПР рассчитывают взыскать с Украины моральный ущерб в размере одного миллиарда рублей, подав встречный иск в Международный суд ООН. Об этом сегодня заявил лидер фракции Владимир Жириновский.
— Они террористами называют своих граждан. Если кто-то хочет оставаться русским, он террорист. Это чудовищно, — отметил политик. — Мы выставляем Украине ответный иск в тот же суд с просьбой возместить моральный ущерб на один миллиард рублей.
Отметим, иск Украины против России был подан в Международный суд ООН в январе этого года. Власти соседней страны обвиняют РФ в том, что она якобы нарушила две конвенции — по борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации расовой дискриминации. В частности, Киев требует, чтобы Россия "обеспечила эффективный контроль за своей границей", прекратила поддерживать ДНР и ЛНР.