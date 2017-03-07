ЛДПР направит встречный иск к Украине в Международный суд ООН

По словам лидера политсилы Владимира Жириновского, обвинения официального Киева носят "чудовищный" характер.

Депутаты Госдумы от ЛДПР рассчитывают взыскать с Украины моральный ущерб в размере одного миллиарда рублей, подав встречный иск в Международный суд ООН. Об этом сегодня заявил лидер фракции Владимир Жириновский.

— Они террористами называют своих граждан. Если кто-то хочет оставаться русским, он террорист. Это чудовищно, — отметил политик. — Мы выставляем Украине ответный иск в тот же суд с просьбой возместить моральный ущерб на один миллиард рублей.